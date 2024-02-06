春節警察犧牲假期堅守崗位 台南市長黃偉哲帶隊慰勞

台南市長黃偉哲今晚8點前往市警一分局，慰問重要節日加強安全維護工作執勤警、民力辛勞。黃偉哲對於警察及民力犧牲假期、堅守崗位表示肯定，期許治安、交通、服務等警政工作做得更好，讓市民過得更好。

這次慰問，黃市長在警察局局長廖宗山、義警大隊大隊長魏正宗、民防大隊大隊長康銀壽、守望相助巡守大隊大隊長宋俊明及警友會理事長蔡明憲等人陪同下，前往市警一分局慰勉警察、憲兵隊、協勤五力義警、民防、義交、巡守隊及志工辛勞，並頒贈慰問品。

台南市警察局另規劃其他5線慰問路線，分別由議會副議長林志展等人領隊，前往各警分局慰勉。

黃偉哲致詞中感謝員警及協勤民力等犧牲假期，全心全力投入治安、交通與服務工作。他說，市府將持續編列預算，更新採購各項警用應勤裝備，有效提升員警執勤的安全。