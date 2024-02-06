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台南今確診1例本土登革熱 日夜溫差大小心病媒蚊躲在家

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市今新增1例登革熱確診病例，南市衛生局除同步進行疫情調查及化學防治作業外，同時加強擴大孳生源調查。圖／南市衛生局提供
台南市今新增1例登革熱確診病例，南市衛生局除同步進行疫情調查及化學防治作業外，同時加強擴大孳生源調查。圖／南市衛生局提供

台南市今新增1例登革熱確診病例，新增病例在北區中樓里，衛生局統計，自今年1月起迄今累積確診27例本土登革熱病例，衛生局提醒，近來日夜溫差大，病媒蚊容易躲在家戶，目前社區仍有零星登革熱病例，民眾務必徹底落實家戶內外環境巡檢孳清。

衛生局指出，新增病例為北區中樓里，經PCR檢驗結果為第1型，已同步進行疫情調查及病例戶緊急化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源調查，共清除3個積水容器，未發現孑孓，社區則進行病媒蚊密度調查工作，希望能避免疫情擴散。

此外，登革熱防治中心依照標準作業流程，針對居住地、工作地孳清與病媒蚊調查，查獲9個積水容器，但無陽性容器，後續會針對案例家屬與相關接觸者進行健康監測，全力圍堵登革熱疫情。

衛生局呼籲，近來日夜溫差大，尤其明後天又將降溫，病媒蚊容易躲在家戶中，目前社區仍有零星登革熱病例傳出，民眾務必持續配合市府防疫措施，家戶內外環境巡檢孳清，落實「巡、倒、清、刷」清除積水容器。

台南市今新增1例登革熱確診病例，南市衛生局除同步進行疫情調查及化學防治作業外，同時加強擴大孳生源調查。圖／南市衛生局提供
台南市今新增1例登革熱確診病例，南市衛生局除同步進行疫情調查及化學防治作業外，同時加強擴大孳生源調查。圖／南市衛生局提供

台南 病媒蚊 登革熱 衛生局

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