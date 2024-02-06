台南今確診1例本土登革熱 日夜溫差大小心病媒蚊躲在家

台南市今新增1例登革熱確診病例，新增病例在北區中樓里，衛生局統計，自今年1月起迄今累積確診27例本土登革熱病例，衛生局提醒，近來日夜溫差大，病媒蚊容易躲在家戶，目前社區仍有零星登革熱病例，民眾務必徹底落實家戶內外環境巡檢孳清。

衛生局指出，新增病例為北區中樓里，經PCR檢驗結果為第1型，已同步進行疫情調查及病例戶緊急化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源調查，共清除3個積水容器，未發現孑孓，社區則進行病媒蚊密度調查工作，希望能避免疫情擴散。

此外，登革熱防治中心依照標準作業流程，針對居住地、工作地孳清與病媒蚊調查，查獲9個積水容器，但無陽性容器，後續會針對案例家屬與相關接觸者進行健康監測，全力圍堵登革熱疫情。