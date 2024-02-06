趕國土規畫前 南市11處農地民間報編「產業園區」約百公頃

面對明年5月1日國土計畫全面施行，未來土地使用分區將無法隨意變更，相關土地變更審查程序將更為嚴謹，台南市民間報編產業園區趕送件，目前已有11處民間報編產業園區，經發局表示，11處民間報編園區如順利開發可提供約98公頃產業用地；民代肯定可帶動地方發展，尤其是偏鄉工業區，但柳科3期目前面臨民意反對，是因對環保汙染有疑慮，提醒民間報編的產業園區也要做好環保的管控。

經發局指出，目前經發局審議中案件共計有11處民間報編產業園區，其中5處可行性規畫報告已取得原則同意，目前刻正辦理開發許可審議中，另6處正積極加速辦理審議中；11處民間報編產業園區多位在較偏鄉，如新營、將軍、七股、學甲、關廟、歸仁等區，不少是企業預做未來擴廠規畫，如康那香在將軍區、凱士士在七股區等，如順利開發，可多提供98公頃的產業用地，帶動產業發展。

經發局表示，依據國土計畫發布期程及相關行政作業審查程序，民間報編的可行性規畫報告，預計最後收件期限為今年6月30日，並將自今年5月1日起補正期限縮短至2個月，期間未完全補正的文件將再給予10天的補正期，提醒申請人務必抓緊時間，備妥相關申請文件，並於期限內完成補正，避免影響自身的權益。

經發局表示，依經濟部產業園區設置4大原則確實辦理，協助廠商在相關書件載明產業需求、鄰近確無適當產業用地、用水、用電等資源供給無虞等，以強化設置產業園區的必要性，確保相關書件完整，其中常見的問題是產業需求不明（為變更而變更），將透過專案列管、縮短補正期程等規畫，以協助申請人合乎國土計畫相關期程規範，協助產業發展。

另為因應台商回流及產業區域發展，台南市政府也積極推動七股科工區招商，後續尚有綠能產業園區、沙崙健康園區、柳科3期等案規畫中；市議員蔡育輝說，七股科工區雖開始出售土地，但後續仍有問題還未解決，柳科3期期待早日編定以帶動就業率，但目前面臨地方的反對，主要是1、2期開發未做好環保汙染的把關，都需要市府拿出魄力解決。