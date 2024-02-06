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台南新營波光節加碼 元宵節辦音樂會猜燈謎拿獎金
首屆登場的台南新營波光節成功引發話題，市議員蔡育輝服務處加碼，將於2月24日元宵節下午在天鵝湖公園舉辦音樂會，現場發放1000份燈籠、點心，將採線上報名，免報名費，活動報名時間可鎖定蔡育輝臉書或電洽蔡育輝服務處。
新營波光節結合天鵝湖的水域及環境，以「波光圈」為策展概念，運用天鵝湖的湖面波動特色，將視覺聚焦於光線與水波融合光影，以彼此相遇、重疊、重構的樣態，體驗在地文化豐富樣貌，展出9組主題亮點作品、環湖光環境以及大型水上噴泉，在夜間全面啟燈，打造出一場與生態相依的波光盛宴，1月27日起展至3月3日止，推出單周人數破4萬人次。
市議員蔡育輝等人這次奔走爭取波光節在新營舉辦，蔡表示，鄉親們大都希望未來波光節能每年舉行而不是曇花一現；為增加活動參與性、可看性和豐富性，元宵節當天他將舉辦音樂會，希望營造活動另波高潮、話題。
蔡育輝服務處指出，天鵝湖音樂會安排24日下午4點到8點半舉行，現場會發放燈籠送福氣，民眾也可自備燈籠，晚上6點起就安排樂團演奏、歌手演唱和湘晴舞蹈表演，晚間還有猜燈謎，相關活動訊息都透過臉書公布，或上班時間電洽服務處(06)6379912。
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