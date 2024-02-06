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嘉義縣長翁章梁率434名員工送年菜 讓1500戶弱勢家庭溫馨過年

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左三）今早將愛心年菜、年節紅包送給弱勢家戶。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左三）今早將愛心年菜、年節紅包送給弱勢家戶。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府今早發送愛心年菜，縣長翁章梁帶領434名縣府員工擔任愛心志工，共同參與送年菜活動，在縣府前廣場盛大舉辦出發儀式，205輛車整齊排列相當氣派，預計將年菜及紅包送至1500戶弱勢家戶，翁章梁提醒大家路上小心，也肯定年菜送暖活動持續12年，未來要繼續傳遞愛心。

社會局長張翠瑤說，年菜送暖活動持續12年，累計獲得捐助金額共3114萬元；今年獲九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、阿里山茶葉生產合作社、民雄鄉大士爺廟及福添福基金會共同捐助，預計發放每戶1份愛心年菜與800元年節紅包，嘉邑行善團另提供每戶600元年節紅包。

翁章梁表示，台灣社會充滿愛心及人情味，不管發生什麼事情，只要需求被看見，就能媒合資源提供協助，每個人的家庭狀況大不相同，盼透過縣府志工發送愛心年菜，讓沒這麼富裕的家戶感受到社會溫暖，祝福每個人在工作賺錢之餘，都能安心過個好年，在年夜飯餐桌上圍爐、溫馨團圓。

嘉義縣慈善團體協會理事長呂文正說，協會媒合嘉義地區宮廟及團體資源，縣府志工以自己的車輛載送年菜，出動205輛車將善心轉換成實際行動，讓人相當感動及感謝，每一次跟慈善單位連結行善，都感受到大家想照顧弱勢族群的善心，將愛心送至有需要的弱勢家戶。

嘉義縣長翁章梁（左三）今早將愛心年菜、年節紅包送給弱勢家戶。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左三）今早將愛心年菜、年節紅包送給弱勢家戶。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府今早發放愛心年菜，縣長翁章梁率434名縣府員工送年菜，出動205輛車氣派出發。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府今早發放愛心年菜，縣長翁章梁率434名縣府員工送年菜，出動205輛車氣派出發。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左五）感謝九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、阿里山茶葉生產合作社、民雄鄉大士爺廟、福添福基金會及嘉邑行善團今年捐助愛心年菜及年節紅包。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左五）感謝九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、阿里山茶葉生產合作社、民雄鄉大士爺廟、福添福基金會及嘉邑行善團今年捐助愛心年菜及年節紅包。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府今早發放愛心年菜，縣長翁章梁率434名縣府員工送年菜，出動205輛車氣派出發。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府今早發放愛心年菜，縣長翁章梁率434名縣府員工送年菜，出動205輛車氣派出發。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府今早發放愛心年菜，縣長翁章梁（右五）率434名縣府員工送年菜，出動205輛車氣派出發。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府今早發放愛心年菜，縣長翁章梁（右五）率434名縣府員工送年菜，出動205輛車氣派出發。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府今早發放愛心年菜，動員434名縣府員工合力送年菜，出動205輛車氣派出發。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府今早發放愛心年菜，動員434名縣府員工合力送年菜，出動205輛車氣派出發。記者黃于凡／攝影

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