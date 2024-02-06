嘉義縣長翁章梁率434名員工送年菜 讓1500戶弱勢家庭溫馨過年

嘉義縣政府今早發送愛心年菜，縣長翁章梁帶領434名縣府員工擔任愛心志工，共同參與送年菜活動，在縣府前廣場盛大舉辦出發儀式，205輛車整齊排列相當氣派，預計將年菜及紅包送至1500戶弱勢家戶，翁章梁提醒大家路上小心，也肯定年菜送暖活動持續12年，未來要繼續傳遞愛心。

社會局長張翠瑤說，年菜送暖活動持續12年，累計獲得捐助金額共3114萬元；今年獲九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、阿里山茶葉生產合作社、民雄鄉大士爺廟及福添福基金會共同捐助，預計發放每戶1份愛心年菜與800元年節紅包，嘉邑行善團另提供每戶600元年節紅包。

翁章梁表示，台灣社會充滿愛心及人情味，不管發生什麼事情，只要需求被看見，就能媒合資源提供協助，每個人的家庭狀況大不相同，盼透過縣府志工發送愛心年菜，讓沒這麼富裕的家戶感受到社會溫暖，祝福每個人在工作賺錢之餘，都能安心過個好年，在年夜飯餐桌上圍爐、溫馨團圓。