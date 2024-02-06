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鹿草農會首創植保機代噴隊 結合植物醫師建立專業制度
嘉義縣務農人口老化、缺工問題逐漸嚴重，鹿草鄉農會今天成立植保機代噴隊，歷時2年努力已通過交通部民航局、農業部農業藥物試驗所申請許可，也取得縣府核發代噴農藥業者登記，並申請合法空域，未來將導入植物醫生，建立專業代噴制度提昇務農效率。
鹿草鄉農會推廣部主任陳亦曜表示，鹿草鄉今年預計種植約2千公頃水稻，為解決農業人口老化、外流及缺工問題，農會歷時2年申請成立植保機代噴隊，將使用農會安全、有效的農藥協助農民代噴，主要服務大面積種植水稻，其他雜糧、根莖類若有需求，都可提出申請。
陳亦曜也說，近年植保機空中噴藥盛行，大幅提升便利與效率，鹿草鄉以農會為主體成立植保機代噴服務隊，邀集具有農藥代噴技術人員資格、25公斤級投擲專業操作證的鹿草青農加入行列，也為每名飛手投保700萬無人機責任保險，共工節省人力成本，也降低農民接觸技術門檻。
鹿草鄉農會總幹事陳健平說，去年雲嘉南地區的停灌休耕，今年一期稻作全面復耕，病蟲害防治工作是一大考驗，農民除了可使用人力拉管噴藥，也可選擇請農會代噴農藥，代噴工資每分地200元，藥劑部份依照面積計費，如有防治疑慮可洽詢農會植物醫師，提升農作物病蟲害防治。
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