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感心！鎮長當團爸募愛心年菜 5菜1湯讓斗南邊緣戶不愁圍爐

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
由雲林縣斗南鎮公所等單位發起的溫馨年菜平台，今第6年送愛給鎮內380戶邊緣戶，許多在地企業爭相響應。記者陳苡葳／攝影
由雲林縣斗南鎮公所等單位發起的溫馨年菜平台，今第6年送愛給鎮內380戶邊緣戶，許多在地企業爭相響應。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗南鎮公所第6年募集年菜送給鎮內380戶邊緣戶，集結善心企業贊助的嫩鴨、全雞等食材，委託知名總鋪師林寶中掌勺料理5菜1湯的豪華桌菜，今天全數完成裝箱，由24名里長兵分多路送愛心，將社會溫暖傳遞給需要的弱勢家庭。

斗南鎮長沈暉勛說，公所與縣政府、縣議員蔡東富服務處整合年菜資源平台，包括募集溫馨食材、料理後送年菜照顧沒有任何社福補助但經濟困難的邊緣家庭，前5年受惠戶次累計1870戶。

縣議員蔡東富夫人洪惠玲今天代表出席時說，本月2日剛與縣長張麗善等人合贈8桌年菜，提供斗南希望工場70多名學員、志工及教師圍爐，此次張縣長又自掏腰包認捐50戶，後續戶數額度也很快就被秒殺，展現了社會的愛心與溫情。

縣府社會處長林文志說，今年菜色有5菜1湯，包括380份的台野畜產幸福嫩鴨、昇樺食品養生雞湯，及剁椒魚躍龍門、花雕醉鮮大蝦、蛋黃鴨肉米糕、福氣紅燒豬腳等佳餚，市價超過3000元。

沈暉勛說，世祥汽材製造廠、鴻茂工業、石廟雜糧生產合作社、斗南台灣大哥大永安門市等在地企業此次也加入愛心行列，其中清原芋圓加碼捐贈30盒「凍禮盒」，他感謝大家交付斗南鎮公所，為弱勢族群點亮希望。

雲林縣斗南鎮公所溫馨年菜今天全數完成裝箱，由24名里長兵分多路送愛心至380戶邊緣家庭手中。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所溫馨年菜今天全數完成裝箱，由24名里長兵分多路送愛心至380戶邊緣家庭手中。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所溫馨年菜今天全數完成裝箱，由24名里長兵分多路送愛心至380戶邊緣家庭手中。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所溫馨年菜今天全數完成裝箱，由24名里長兵分多路送愛心至380戶邊緣家庭手中。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所第6年募集年菜送給鎮內380戶邊緣戶，由知名總鋪師林寶中掌勺料理5菜1湯豪華菜色。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所第6年募集年菜送給鎮內380戶邊緣戶，由知名總鋪師林寶中掌勺料理5菜1湯豪華菜色。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所溫馨年菜今天全數完成裝箱，由24名里長兵分多路送愛心至380戶邊緣家庭手中。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所溫馨年菜今天全數完成裝箱，由24名里長兵分多路送愛心至380戶邊緣家庭手中。記者陳苡葳／攝影

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