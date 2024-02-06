感心！鎮長當團爸募愛心年菜 5菜1湯讓斗南邊緣戶不愁圍爐

雲林縣斗南鎮公所第6年募集年菜送給鎮內380戶邊緣戶，集結善心企業贊助的嫩鴨、全雞等食材，委託知名總鋪師林寶中掌勺料理5菜1湯的豪華桌菜，今天全數完成裝箱，由24名里長兵分多路送愛心，將社會溫暖傳遞給需要的弱勢家庭。

斗南鎮長沈暉勛說，公所與縣政府、縣議員蔡東富服務處整合年菜資源平台，包括募集溫馨食材、料理後送年菜照顧沒有任何社福補助但經濟困難的邊緣家庭，前5年受惠戶次累計1870戶。

縣議員蔡東富夫人洪惠玲今天代表出席時說，本月2日剛與縣長張麗善等人合贈8桌年菜，提供斗南希望工場70多名學員、志工及教師圍爐，此次張縣長又自掏腰包認捐50戶，後續戶數額度也很快就被秒殺，展現了社會的愛心與溫情。

縣府社會處長林文志說，今年菜色有5菜1湯，包括380份的台野畜產幸福嫩鴨、昇樺食品養生雞湯，及剁椒魚躍龍門、花雕醉鮮大蝦、蛋黃鴨肉米糕、福氣紅燒豬腳等佳餚，市價超過3000元。