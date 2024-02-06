3200萬整修佳里蕭壠足球場…球界促鋪設人工草皮 南市體育局：經費有限

台南市政府體育局向教育部體育署爭取經費，將投入3200萬元整修佳里區蕭壠足球場，預計今年10月下旬完工，未來將交由台南市體育總會足球委員會認養，做為訓練基地及競賽場地，有球界人士建議球場本體應使用人工草皮，有利後續維護營運，但台南市府體育局經費有限，只能鋪設天然草皮。

蕭壠足球場在台南縣時代興建，場地場105公尺、寬75公尺，依國際標準設計，還有能容納1000人左右的看台，2010年竣工後辦理過協會盃等大型賽事，近年交由信義國小認養，受限於經費及人力，迄今並未整修，做為三級足球場地，場地設備損壞、草坪凹凸不平等，選手安全堪慮。

體育局長陳良乾表示，南市府體育局去年申請經費整修，其中體育署補助2,240萬元，市府自籌960萬，未來將全面更新球場草坪、球門、噴灌系統及周邊停車場鋪面改善，並將圍網進行修繕，觀眾席設置鋼棚遮陽等，也請來民代會勘，工程去年11月決標，今年2月廠商報請動工。

佳里區有傳統勁旅北門高中，佳里國中、佳里國小、信義國小都有足球隊，球界人士樂觀其成，但認為相關單位應聽取多方意見，以目前主流，考量到氣候等因素，該優先強化球場本體，以人工草皮取代天然草皮，雖然成本較高，但後續維運方便，「球場可以撐久一點」，外縣市新球場都有人工草皮球場，就剩下台南沒有。

另外球界人士也建議，足球場空地可充分利用，還有興建風雨練習場的空間，屋頂及觀眾席的鋼棚也可採用光電屋頂，彌補球場部分支出，也希望未來認養單位能持續投資，強化軟硬體。