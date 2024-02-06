減輕三爺溪水患…台南仁德區永寧橋改建 趕農曆年前通車

台南市仁德區永寧橋跨越三爺溪銜接南區，以往因長度與梁底高度不足，阻礙排水，台南市府配合前瞻計畫整治三爺溪阻礙排水問題，投入2.2億元進行永寧橋改建，前年3月動工，順利在今年春節前通車。

工務局表示，改建後的永寧橋橋長由58.76公尺增加至64公尺、橋寬也拓寬至20公尺，不僅提升橋梁的通洪斷片也改善排水能力，大幅減少水患發生機率。

市長黃偉哲市長表示，感謝經濟部水利署1.7億元支持改建，加上市府自籌5000萬元，投入2.2億元解決長年溪水溢淹成災的問題，未來將為往來台南市仁德區及南區的民眾提供安全便捷的用路環境。

工務局指出，依中央三爺溪排水及西機場排水治理計畫，沿線各跨河橋梁配合一併改建，其中，工務局負責改建的文賢橋、永寧橋接續完工通車，萬代橋預計今年12月完工。