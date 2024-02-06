台灣燈會安平燈區找不到主燈？南市文化局：每一盞作品都是主燈

2024台灣燈會安平燈區上周六啟燈開幕，台南市政府統計，3天來已吸引超過逾60萬人次，賞燈人潮相當踴躍，但不少參觀者逛完燈區後，感覺似乎「找不到主燈」，地方居民也認為安平燈區作品相較藝術，沒有傳統燈會的氛圍，對此，文化局也說明，安平燈區主要呈現台南意象，台灣燈會「主燈」預計24日元宵節當天點燈。

文化局表示，安平燈區主要想呈現台南在地文史脈絡及運河文化，同時創作者多以當代藝術手法結合AI演算科技，重新詮釋並定義燈會，相較傳統「提燈籠、猜燈謎、看花燈」的方式不同，因此今年燈會除了「燈」之外，也想將視覺表演藝術的能量融入。

文化局提到，在安平燈區已排定大大小小超過500場次的街頭藝人表演，後續也會邀請大支、謝銘祐、彭佳慧等人在草地舞台、主舞台演出，讓民眾可以逛燈區、聽音樂、賞藝術，希望突破大家對傳統燈會的既定印象。

文化局也說，安平燈區不是絢麗的煙火式燈會，尤其燈區長達1個多月，加上台南動靜態藝術能量相當強大，更是台南的日常，因此，台灣燈會安平燈區作品會呈現與傳統燈會的樣態不同，以台南意象為主軸，「雖燈區沒有主燈，但每一盞作品都是主燈」。