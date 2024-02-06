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台灣燈會安平燈區找不到主燈？南市文化局：每一盞作品都是主燈

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2024台灣燈會安平燈區上周六啟燈開幕，台南市政府統計，3天來已吸引超過逾60萬人次，賞燈人潮相當踴躍，但不少參觀者逛完燈區後，感覺似乎「找不到主燈」，對此，南市文化局表示安平燈區主要呈現台南意象，「雖燈區沒有主燈，但每一盞作品都是主燈」。圖為游文富-無限圓作品。圖／南市文化局提供
2024台灣燈會安平燈區上周六啟燈開幕，台南市政府統計，3天來已吸引超過逾60萬人次，賞燈人潮相當踴躍，但不少參觀者逛完燈區後，感覺似乎「找不到主燈」，對此，南市文化局表示安平燈區主要呈現台南意象，「雖燈區沒有主燈，但每一盞作品都是主燈」。圖為游文富-無限圓作品。圖／南市文化局提供

2024台灣燈會安平燈區上周六啟燈開幕，台南市政府統計，3天來已吸引超過逾60萬人次，賞燈人潮相當踴躍，但不少參觀者逛完燈區後，感覺似乎「找不到主燈」，地方居民也認為安平燈區作品相較藝術，沒有傳統燈會的氛圍，對此，文化局也說明，安平燈區主要呈現台南意象，台灣燈會「主燈」預計24日元宵節當天點燈。

文化局表示，安平燈區主要想呈現台南在地文史脈絡及運河文化，同時創作者多以當代藝術手法結合AI演算科技，重新詮釋並定義燈會，相較傳統「提燈籠、猜燈謎、看花燈」的方式不同，因此今年燈會除了「燈」之外，也想將視覺表演藝術的能量融入。

文化局提到，在安平燈區已排定大大小小超過500場次的街頭藝人表演，後續也會邀請大支、謝銘祐、彭佳慧等人在草地舞台、主舞台演出，讓民眾可以逛燈區、聽音樂、賞藝術，希望突破大家對傳統燈會的既定印象。

文化局也說，安平燈區不是絢麗的煙火式燈會，尤其燈區長達1個多月，加上台南動靜態藝術能量相當強大，更是台南的日常，因此，台灣燈會安平燈區作品會呈現與傳統燈會的樣態不同，以台南意象為主軸，「雖燈區沒有主燈，但每一盞作品都是主燈」。

文化局強調，台灣燈會當然還是有保留傳統燈會的樣態，以「龍耀台南」為主題，主燈「龍來台灣」高達22公尺，位於高鐵燈區，將在2月24日元宵節當天啟燈開幕，屆時也安排大型踩街表演、國際表演團隊演出、藝文展演等，若喜歡傳統氛圍燈會的民眾，歡迎前往欣賞。

2024台灣燈會安平燈區上周六啟燈開幕，台南市政府統計，3天來已吸引超過逾60萬人次，南市文化局在安平燈區也安排許多藝文演出，希望讓民眾可以逛燈區、聽音樂、賞藝術，突破大家對傳統燈會的既定印象。圖／南市文化局提供
2024台灣燈會安平燈區上周六啟燈開幕，台南市政府統計，3天來已吸引超過逾60萬人次，南市文化局在安平燈區也安排許多藝文演出，希望讓民眾可以逛燈區、聽音樂、賞藝術，突破大家對傳統燈會的既定印象。圖／南市文化局提供
南市文化局邀請31屆金曲獎獲得最佳客語歌手獎米莎，在台灣燈會安平燈區開唱，讓大家逛燈會、聽音樂。圖／南市文化局提供
南市文化局邀請31屆金曲獎獲得最佳客語歌手獎米莎，在台灣燈會安平燈區開唱，讓大家逛燈會、聽音樂。圖／南市文化局提供

台南 台灣燈會 文化局

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