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海廢無奇不有 台南社大淨灘驚見救生緊急信號標

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大環境小組到二仁溪紀錄電子廢棄物，遇見覓食中的黑琵。圖／台南社大提供
台南社大環境小組到二仁溪紀錄電子廢棄物，遇見覓食中的黑琵。圖／台南社大提供

台南社大海廢小組日前淨灘，海廢垃圾竟有海上救生緊急信號標，而且還沒壞掉；今天也在二仁溪見到黑面琵鷺，顯示此處有魚蝦，吸引黑琵來覓食，但也期待二仁溪還沒清理的電子廢棄物能早日清除。

台南市環保局表示，去年環境部爭取到將近1千萬執行「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」，去年底已發包，上周召開工作審查會，包商也已向水利署第六河川分署申請河道使用計畫，春節後會再召開諮詢會議，廣納意見，等第六河川分署核准河道使用計畫，即可展開清理。

環保局長許仁澤表示，也計畫未來二仁溪電子廢棄物的清理，能就可回收的部分做好回收，以降低成本，這次的清理是很好的試驗機會。

台南社大研究員晁瑞光說，海廢垃圾中真的是什麼都有，海上救生緊急信號標是他第一次撿到，回家後網路搜尋後確認，清洗後一閃一閃很亮，但有沒有同時發出訊號就不知道了，「會好好收藏」。

海廢小組今天到二仁溪紀錄電子廢棄物，就在目的地的前一個魚塭，驚見1隻黑面琵鷺在覓食，距離堤岸才40公尺，「應是小天使先給祝福」，大家嘰嘰喳喳驚呼連連的同時，黑琵也沒飛走，只是有所警戒的在看堤岸上這些動物在做什麼。

晁瑞光表示，近2年來每到冬春候鳥季節，已可在二仁溪發現黑面琵鷺行蹤，但數量不多僅幾隻，不過，也顯示二仁溪環境已改善，魚蝦多了，因此吸引黑琵來覓食。期待上游畜牧場以及二仁溪的汙染隨著水質淨化場的設置能逐漸改善，而溪裡、溪岸仍未清除的電子廢棄物也應趕快處理，讓汙染減少，魚蝦更豐富，吸引更多候鳥來此覓食。

晁瑞光指出，環境部準備將廢棄物清理法與資源回收再利用法合併，制定資源循環促進法，廢棄物將改名廢棄資源，日前環境不針對資源循環促進法草案辦理線上研商會，會上許多環保團體都認為名稱有問題。他指出，此改名是自欺欺人的笑話，廢棄物須經嚴格控管處理才可稱為資源，否則未來亂倒廢棄物會一再發生，更擔心亂倒在河川的廢棄資源就不處理了。

台南社大海廢小組淨灘，在眾多廢棄物中發現海上救生緊急信號標。圖／台南社大提供
台南社大海廢小組淨灘，在眾多廢棄物中發現海上救生緊急信號標。圖／台南社大提供

台南 廢棄物 黑面琵鷺

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