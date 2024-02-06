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雲林東勢愛心小舖 身障者福音
新春期間偏鄉多數店家休息，購物不便，尤其對身心障礙者更加困難，雲林縣復健青年協進會昨天在東勢鄉開設首家物資分享站「愛心小舖」，陳列各種生活必需品、麻雀雖小五臟俱全，開放式提供行動不便者隨時免費取用，也讓愛心人士捐助民生物資。民代直呼是「愛心轉運站」，選在年節前開張格外溫馨。
復健青年協進會執行長林金順指出，東勢鄉位處偏遠，協進會服務中心設的物資分享站免費提供各種油、米、麵、飲料等，可作為發送物資的小站，也可讓善心人士隨時把家中多餘的用品或物資送進小站。
東勢鄉長張健福、議員蔡忠富、顏嘉葦、鄉代主席劉家瑋等人一起揭牌物資分享站。
張健福說，設在市區大馬路邊，就像公車站明顯又便利，可說是鄉內最溫馨的小屋；劉家瑋說，分享站如同愛心轉運站，集社會善心於一室並連結困難家庭的需求；蔡忠富和顏嘉葦也稱讚，此協進會提供送餐、陪伴、輔具借用等服務，如今又讓弱勢身障者生活更加方便。
林金順說，東勢偏鄉尚有不少弱勢者未被發現，希望藉由開放式的小舖，讓更多弱勢者勇敢走進來取其所需、或到中心坐坐。欲進一步了解可洽愛心專線（05）6993809。
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