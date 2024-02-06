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嘉市雙忠廟整修 還缺150萬元 推御守籌經費

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市雙忠廟有「諸羅第一古廟」之稱，為籌措修護經費，推出祈福雙忠御守，結合光明燈一起認購，圖為將維修的六扇廟門。記者李宗祐／攝影
嘉義市雙忠廟有「諸羅第一古廟」之稱，為籌措修護經費，推出祈福雙忠御守，結合光明燈一起認購，圖為將維修的六扇廟門。記者李宗祐／攝影

嘉義市雙忠廟有「諸羅第一古廟」之稱，但廟前2支龍柱、正殿六扇彩繪門神因長時間劣化，結構多處開裂、破損，彩繪表面也有刮擦痕跡，預計6到8個月完工，因還缺修護費用150萬元，廟方推出祈福雙忠御守，結合光明燈一起認購，限量1000組；市長黃敏惠昨天幫競標，喊話期勉集結眾人之力，共同守護文化資產。

黃敏惠說，雙忠廟創廟迄今335年，是嘉市重要信仰文化中心、代表了嘉義人的忠義精神，這種無形精神透過建築等形式傳承下來，讓社會更和諧、更進步，且舉凡廟殿建築、磨石子龍柱、兩側壁面龍虎堵交趾燒，以及筆法華美的門神，皆是一代頂級國寶大師精心傑作。

廟方表示，2支龍柱局部磨石子已有開裂、剝落情形，石材、銅線表層多處汙漬及塵垢堆積，也有刮擦磨損、垂流等痕跡；六扇門神彩繪經現況調查，以明間門神為例，結構也有多處釘孔、破損，彩繪層表面有明顯痕跡，經與市府文資審議委員會共同擬定修護計畫，依照原有形貌、風格進行修繕。

廟方為盡快籌措經費，昨將1、168、888等3個祈福卸守號碼每組原價1268元，改以零元競標方式公開拍賣，瞬間炒熱氣氛，市長黃敏惠以3萬元拍下1號，另外2個號碼則分別2萬元、2萬5千元拍定。

嘉義 彩繪 黃敏惠

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