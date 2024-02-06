阻禽流感 嘉縣設防疫物資中心

適逢禽流感高峰期，嘉義縣入冬以來有1處鵝場染疫，縣府擴增動物防疫經費250萬元，籌設「防疫物資儲備中心」並採購防疫物資，縣長翁章梁昨天到朴子市發放物資，表示強化畜牧場源頭環境管制；縣府家畜所也增購2輛消毒車，讓每年消毒量從2.8萬場次提升到4.4萬場次，消毒量能大幅提升57%。

嘉義縣養雞協會理事長黃國明說，嘉縣動物防疫經費去年是130萬元，今年則增加經費，採買消毒水等物品發放，有助維持環境衛生、生物防治工作，常去拜訪各地雞農，有些雞舍環境待改進，也希望業者提升自我要求。

家畜疾病防治所長林珮如說，去年入冬以來，大林鎮1處養鵝場爆發H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺1萬2千隻鵝、並全場消毒，由於嘉縣畜牧產量全國排名第5，禽畜牧場數量約1400場，飼養數量近1380萬隻，包括家畜40萬頭、家禽1340萬隻，今年再增經費提升畜牧防疫量能。

「希望大家共同守住禽流感威脅！」翁章梁說，年關將近禽畜產品需求大增，業者有任何需求可透過家畜所尋求協助，未來將持續強化防疫作為，落實養殖場源頭防疫措施，確保肉品穩定供應。林珮如也說，疑似染病異常須主動通報，否則撲殺後不予補償，還恐開罰最高100萬元。