沙坑遭丟銳物？ 台南仁德公園急封閉

上周末啟用的台南仁德運動公園特色遊具區，傳出沙坑遭丟入疑似鏽鐵片、美工刀片，引起議論及恐慌，為此區公所昨天暫封場檢修，未發現尖銳物，仍將重篩沙坑並裝監視器、照明設施，預計後天重啟用。有議員建議，若此為假消息要提告；市長黃偉哲昨啟用歸仁運動公園特色遊具時，對此事呼籲愛惜使用。

仁德在地的家長說，如果消息為真，一定不敢讓小孩進去遊玩；有3名學童說，曾看到有人在遊具上面大力踩跳、大力敲打火車頭壓克力板，被勸導才收斂。

仁德區公所昨凌晨趕緊前往拉封鎖線，暫關遊具區，區長黃素美與承包商到現場巡檢，黃素美說，沒有民眾拾獲尖銳物送至公所，但發現火車頭下涵洞的人工草皮被扯下，攀繩接口處疑因力道過大遭破壞，再次檢查沙坑後，沒看見尖銳物，但確實有在沙坑表面拾獲螺絲釘，經確認並不是特色遊具零件或施工期間所用的物品。

台南仁德區區長黃素美（左二）昨天與承包商到現場巡檢。記者李文德／攝影

市議員郭鴻儀說，網路所傳的尖銳物初判是彈性橡膠地墊的碎片、細小瓦片，傳言並非事實，建議區公所要提告散布假消息者。

歸仁警分局表示，尚未接獲民眾報案相關情形，已派員加強巡邏，若丟棄尖銳物且傷到人，可依社維法第63條，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

區長黃素美也說，網路謠言會考慮採取法律途徑，基於安全考量與家長擔憂，先修繕毀損部分，未來將派員每天巡檢、確認器材無虞。

另，市府補助歸仁運動公園打造「大齡釋迦主題」、「小齡高鐵主題」特色遊具，市長黃偉哲啟用時指出，基本上特色公園的遊具都有年齡限制且有清楚標示，有些危險不屬於公園內部的東西就不該出現，也請民眾愛惜使用。南市目前11座特色公園施工中、15處正進行規畫設計。