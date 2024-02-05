快訊

獨／英業達年終明入帳！獎金以「全薪」計算 人均爽領逾2個月

國1六車連環撞1男遭包夾慘死 大貨車插入轎車瞬間起火畫面曝光

海外醫學系畢業生取得國考資格 衛福部公布選配新草案

關切春節疏運 黃敏惠視察嘉市交通強調「安全第一」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市府交通處與相關單位進行客運抽查。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府交通處與相關單位進行客運抽查。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠下午與市府團隊至嘉義火車站以及轉運中心視察春節疏運籌備狀況，並會同交通處等相關局處人員督導加強大客車安全稽查。市長黃敏惠表示，春節連假期間，是大眾運輸從業人員最忙的時刻，強調「安全第一」，期許以平穩、順暢的大眾交通，帶給所有返鄉遊子、來嘉走春的遊客最佳體驗。

黃敏惠表示，過去3年，從市區公車全面汰換電動公車、公共自行車及幸福巴士階段性上線，在交通處同仁的努力下，去年市區公車運量受疫情影響仍逆勢成長突破70萬人次，較2021年長成31%；YouBike突破435萬騎乘人次，嘉義市已升級為雙B城市。因應連續假期大量返鄉人潮及觀光旅客，市區公車至6月30日止，市府持續推出持悠遊卡、一卡通等電子票證可免費搭乘3條市區公車（中山幹線、忠孝新民幹線、光林我嘉線）。

黃敏惠關心鐵路高架化工程現況；鐵道局中部工程分局長劉雲生表示，目前施工中的工程進度皆些微超前中，惟水上車輛基地因第一次修正計畫尚於行政院審核致尚未發包；車站工程施工期間台鐵車站仍維持營運，對站內人行旅客動線產生改變，請旅客與市民配合看板及嚮導員的指引。

市府交通處表示，今日稽查單位督導下，共計抽查10部大客車，確認車輛配備及人員均符合規定。春節期間，幸福巴士自2月9日至2月12日（除夕至初三）暫停服務，2月13日（初四）恢復正常服務；另嘉義市計程車自2月8日凌晨0時至2月14日24時止，全日皆按夜錶加收50元，2月15日凌晨0時起恢復原運價規定收費；公有路邊收費停車格自2月9日凌晨至2月13日24時止（除夕至初四）暫停收費。民眾手機下載「愛嘉義」APP，掌握市區公車動態、YouBike站點及停車場等即時資訊，「來嘉走春，幸福龍來」更開心。更多春節疏運及搭乘資訊可至交通處官網、「國營台灣鐵路股份有限公司」官網及「國光客運」查詢。

嘉義市長黃敏惠聽取春運疏運簡報。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠聽取春運疏運簡報。圖／嘉義市政府提供
嘉義市鐵路高架化工程現場。圖／嘉義市政府提供
嘉義市鐵路高架化工程現場。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左）視察鐵路高架化工程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左）視察鐵路高架化工程。圖／嘉義市政府提供

公車 嘉義 春節

延伸閱讀

嘉市雙忠廟龍柱、廟門修復啟動 認購祈福卸守籌措修建經費

嘉市大福興宮西洋情人節拋繡球 月老相助覓良緣

嘉義市年貨大街開幕人潮強強滾 黃敏惠加碼助攻帶動買氣

嘉市府核准湖美夜市開幕 明天白天逛年貨大街夜逛夜市

相關新聞

台南黃金海岸海洋新樂園啟用 新增單車秘境、海灘林下漫遊

台南黃金海岸以黃金色彩的夕陽美景而聞名，交通部觀光署補助重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸海洋新樂園，將黃金海岸營造成南區濱...

遊學太子爺農曆春節駐駕台南四草大眾廟 9金牌擲筊送

遊歷全台的知名遊學太子爺駐駕第1100廟，今年農曆春節選擇在台南四草大眾廟過新年，為此特地打造9面純金金牌，從大年初一到...

嘉市雙忠廟龍柱、廟門修復啟動 認購祈福卸守籌措修建經費

嘉義雙忠廟有「諸羅第一古廟」之稱，但廟前2支龍柱、正殿6扇彩繪門神因長時間劣化，結構多處開裂、破損、彩繪表面刮擦刷洗及垂...

張榮發慈善基金會捐助7人座車 助安仁家園孩童就醫交通

嘉義縣安仁家園收容18歲以下受家暴、照養疏忽、失依失親的兒童，由於交通需求增加、原有車輛過於老舊，且偏鄉募資較困難，面臨...

網傳遭丟鐵片？仁德運動公園急封閉 公所下午巡檢：未發現尖銳物

剛啟用的仁德運動公園特色遊具區，昨起網路傳出遊戲區沙坑疑被惡作劇丟鏽鐵片及美工刀片，引起家長討論。區公所今暫時封場啟動檢...

嘉義縣擴編250萬元防堵禽流感 籌設防疫物資儲備中心

適逢冬季禽流感高峰期，嘉義縣擴增動物防疫經費250萬元，籌設防疫物資儲備中心並採購防疫物資，縣長翁章梁今到朴子市發放防疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。