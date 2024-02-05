關切春節疏運 黃敏惠視察嘉市交通強調「安全第一」
嘉義市長黃敏惠下午與市府團隊至嘉義火車站以及轉運中心視察春節疏運籌備狀況，並會同交通處等相關局處人員督導加強大客車安全稽查。市長黃敏惠表示，春節連假期間，是大眾運輸從業人員最忙的時刻，強調「安全第一」，期許以平穩、順暢的大眾交通，帶給所有返鄉遊子、來嘉走春的遊客最佳體驗。
黃敏惠表示，過去3年，從市區公車全面汰換電動公車、公共自行車及幸福巴士階段性上線，在交通處同仁的努力下，去年市區公車運量受疫情影響仍逆勢成長突破70萬人次，較2021年長成31%；YouBike突破435萬騎乘人次，嘉義市已升級為雙B城市。因應連續假期大量返鄉人潮及觀光旅客，市區公車至6月30日止，市府持續推出持悠遊卡、一卡通等電子票證可免費搭乘3條市區公車（中山幹線、忠孝新民幹線、光林我嘉線）。
黃敏惠關心鐵路高架化工程現況；鐵道局中部工程分局長劉雲生表示，目前施工中的工程進度皆些微超前中，惟水上車輛基地因第一次修正計畫尚於行政院審核致尚未發包；車站工程施工期間台鐵車站仍維持營運，對站內人行旅客動線產生改變，請旅客與市民配合看板及嚮導員的指引。
市府交通處表示，今日稽查單位督導下，共計抽查10部大客車，確認車輛配備及人員均符合規定。春節期間，幸福巴士自2月9日至2月12日（除夕至初三）暫停服務，2月13日（初四）恢復正常服務；另嘉義市計程車自2月8日凌晨0時至2月14日24時止，全日皆按夜錶加收50元，2月15日凌晨0時起恢復原運價規定收費；公有路邊收費停車格自2月9日凌晨至2月13日24時止（除夕至初四）暫停收費。民眾手機下載「愛嘉義」APP，掌握市區公車動態、YouBike站點及停車場等即時資訊，「來嘉走春，幸福龍來」更開心。更多春節疏運及搭乘資訊可至交通處官網、「國營台灣鐵路股份有限公司」官網及「國光客運」查詢。
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