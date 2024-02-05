嘉市雙忠廟龍柱、廟門修復啟動 認購祈福卸守籌措修建經費

嘉義雙忠廟有「諸羅第一古廟」之稱，但廟前2支龍柱、正殿6扇彩繪門神因長時間劣化，結構多處開裂、破損、彩繪表面刮擦刷洗及垂流痕跡，急需修復，雖獲企業贊助，還缺修護費用150萬元，廟方推出祈福雙忠御守，結合光明燈一起認購，限量1000組。市長黃敏惠表示，期勉集結眾人之力共同守護文化資產。

為增加趣味性及盡快籌措經費，廟方臨時將1、168、888等3個祈福卸守號碼每組原價1268元改以零元競標方式公開招標，瞬間炒熱氣氛，市長黃敏惠以3萬元拍下1號，另外2個號碼分別2萬元、2萬5千元拍定。

黃敏惠表示，嘉義雙忠廟創廟迄今335年，歷史悠久，因地處繁華市街，為嘉義市重要的信仰文化中心。「嘉義人有情有義」雙忠廟代表了嘉義人的忠義精神，更是大家所信仰的精神，這種無形的精神透過建築等形式傳承下來，讓社會更和諧、更進步。

黃敏惠表示，舉凡廟殿建築、磨石子龍柱、兩側壁面龍虎堵交趾燒，以及筆法華美的門神，皆為一代頂級國寶大師精心傑作，足顯雙忠廟在嘉義歷史上的重要地位。

廟方表示，目前2支龍柱因受時間及環境條件等劣化因素影響，局部磨石子已有開裂、剝落及佚失情形，石材及銅線表層多處污漬及塵垢堆積，也有刮擦磨損、垂流等痕跡。6扇門神經現況調查，以明間門神為例，因受時間及環境條件等劣化因素影響，結構已有多處釘孔、破損及開裂，彩繪層表面有明顯刮擦刷洗及垂流痕跡。修護團隊與市文化局、文資審查委員共同擬定修護計畫，將依照原有形貌、風格進行修護。

TSJ修復團隊創辦人蔡舜仁表示，以傳統磨石子技法製作的龍柱在台灣廟宇難得一見，6扇門神彩繪作品也具藝術性，因廟方沒有充裕經費，透過活動不但能集資修復經費，也讓大家有機會參與、了解台灣廟宇之美。