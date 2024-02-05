快訊

台76線小貨車載水果遭撞 失控翻落高架橋墜邊坡...車上2人雙亡

超幸運！統一發票中獎清冊出爐 13位得主他僅花50元中千萬

嘉市雙忠廟龍柱、廟門修復啟動 認購祈福卸守籌措修建經費

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市雙忠廟籌措維修經費，推出祈福雙忠御守，結合光明燈一起認購，限量1000組。記者李宗祐／攝影
嘉義市雙忠廟籌措維修經費，推出祈福雙忠御守，結合光明燈一起認購，限量1000組。記者李宗祐／攝影

嘉義雙忠廟有「諸羅第一古廟」之稱，但廟前2支龍柱、正殿6扇彩繪門神因長時間劣化，結構多處開裂、破損、彩繪表面刮擦刷洗及垂流痕跡，急需修復，雖獲企業贊助，還缺修護費用150萬元，廟方推出祈福雙忠御守，結合光明燈一起認購，限量1000組。市長黃敏惠表示，期勉集結眾人之力共同守護文化資產。

為增加趣味性及盡快籌措經費，廟方臨時將1、168、888等3個祈福卸守號碼每組原價1268元改以零元競標方式公開招標，瞬間炒熱氣氛，市長黃敏惠以3萬元拍下1號，另外2個號碼分別2萬元、2萬5千元拍定。

黃敏惠表示，嘉義雙忠廟創廟迄今335年，歷史悠久，因地處繁華市街，為嘉義市重要的信仰文化中心。「嘉義人有情有義」雙忠廟代表了嘉義人的忠義精神，更是大家所信仰的精神，這種無形的精神透過建築等形式傳承下來，讓社會更和諧、更進步。

黃敏惠表示，舉凡廟殿建築、磨石子龍柱、兩側壁面龍虎堵交趾燒，以及筆法華美的門神，皆為一代頂級國寶大師精心傑作，足顯雙忠廟在嘉義歷史上的重要地位。

廟方表示，目前2支龍柱因受時間及環境條件等劣化因素影響，局部磨石子已有開裂、剝落及佚失情形，石材及銅線表層多處污漬及塵垢堆積，也有刮擦磨損、垂流等痕跡。6扇門神經現況調查，以明間門神為例，因受時間及環境條件等劣化因素影響，結構已有多處釘孔、破損及開裂，彩繪層表面有明顯刮擦刷洗及垂流痕跡。修護團隊與市文化局、文資審查委員共同擬定修護計畫，將依照原有形貌、風格進行修護。

TSJ修復團隊創辦人蔡舜仁表示，以傳統磨石子技法製作的龍柱在台灣廟宇難得一見，6扇門神彩繪作品也具藝術性，因廟方沒有充裕經費，透過活動不但能集資修復經費，也讓大家有機會參與、了解台灣廟宇之美。

蔡舜仁表示，龍柱修復期間會圍安全線，6扇門神會拆送到專業維修空間，期間會有替代門神，預計6到8個月完工。

嘉義市雙忠廟龍柱將進行維修。記者李宗祐／攝影
嘉義市雙忠廟龍柱將進行維修。記者李宗祐／攝影
廟方將1、168、888等3個祈福卸守號碼以零元競標方式公開招標，瞬間炒熱氣氛。記者李宗祐／攝影
廟方將1、168、888等3個祈福卸守號碼以零元競標方式公開招標，瞬間炒熱氣氛。記者李宗祐／攝影
法師於龍柱前進行祈福儀式。記者李宗祐／攝影
法師於龍柱前進行祈福儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市雙忠廟六扇廟門將進行維修。記者李宗祐／攝影
嘉義市雙忠廟六扇廟門將進行維修。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（前左二）等人持香祈福。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（前左二）等人持香祈福。記者李宗祐／攝影
嘉義市雙忠廟推出祈福雙忠御守，結合光明燈一起認購，市議員陳家平（右）、雙忠廟董事長王榮宗（左）。記者李宗祐／攝影
嘉義市雙忠廟推出祈福雙忠御守，結合光明燈一起認購，市議員陳家平（右）、雙忠廟董事長王榮宗（左）。記者李宗祐／攝影
素有「諸羅第一古廟」之稱的雙忠廟，居民圍繞著廟宇繁榮發展，如今反而隱身於東市場，為嘉義市重要的信仰文化中心。記者李宗祐／攝影
素有「諸羅第一古廟」之稱的雙忠廟，居民圍繞著廟宇繁榮發展，如今反而隱身於東市場，為嘉義市重要的信仰文化中心。記者李宗祐／攝影

嘉義 彩繪

延伸閱讀

嘉市大福興宮西洋情人節拋繡球 月老相助覓良緣

民眾黨立委張啟楷接嘉義黨部主委 服務鄉親布局基層

嘉義市年貨大街開幕人潮強強滾 黃敏惠加碼助攻帶動買氣

嘉市府核准湖美夜市開幕 明天白天逛年貨大街夜逛夜市

相關新聞

雲林春節垃圾清運時間出爐 「這2天」全縣不收垃圾

雲林縣因垃圾長期仰賴外縣市去化，全縣已堆置16.9萬噸垃圾，垃圾去化挑戰仍大，因應春節7天連假即將來臨，雲林縣環保局今天...

百年第一次！「粉紅超跑」刈火遇朝天宮香客大樓已滿

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮每年往雲林北港朝天宮徒步進香活動，報名人數年年激增，早已突破十萬大關，但今年「刈火」適逢周休假日...

台南黃金海岸海洋新樂園啟用 新增單車秘境 海灘林下漫遊

台南黃金海岸以黃金色彩的夕陽美景而聞名，交通部觀光署補助重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸海洋新樂園，將黃金海岸營造成南區濱...

嘉市雙忠廟龍柱、廟門修復啟動 認購祈福卸守籌措修建經費

嘉義雙忠廟有「諸羅第一古廟」之稱，但廟前2支龍柱、正殿6扇彩繪門神因長時間劣化，結構多處開裂、破損、彩繪表面刮擦刷洗及垂...

張榮發慈善基金會捐助7人座車 助安仁家園孩童就醫交通

嘉義縣安仁家園收容18歲以下受家暴、照養疏忽、失依失親的兒童，由於交通需求增加、原有車輛過於老舊，且偏鄉募資較困難，面臨...

網傳遭丟鐵片？仁德運動公園急封閉 公所下午巡檢：未發現尖銳物

剛啟用的仁德運動公園特色遊具區，昨起網路傳出遊戲區沙坑疑被惡作劇丟鏽鐵片及美工刀片，引起家長討論。區公所今暫時封場啟動檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。