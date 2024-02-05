快訊

台76線小貨車載水果遭撞 失控翻落高架橋墜邊坡...車上2人雙亡

超幸運！統一發票中獎清冊出爐 13位得主他僅花50元中千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網傳遭丟鐵片？仁德運動公園急封閉 公所下午巡檢：未發現尖銳物

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
仁德區長黃素美下午與承包商一同到現場巡檢，確認安全是否有疑慮。記者李文德／攝影
仁德區長黃素美下午與承包商一同到現場巡檢，確認安全是否有疑慮。記者李文德／攝影

剛啟用的仁德運動公園特色遊具區，昨起網路傳出遊戲區沙坑疑被惡作劇丟鏽鐵片及美工刀片，引起家長討論。區公所今暫時封場啟動檢修，下午區長黃素美與承包商到現場針對遊具毀損與沙坑巡檢，並未發現網傳許多尖銳物。區公所表示，安全考量還是暫時封場，除修復器材，沙坑也會重篩並裝監視器、照明設施，預計周四完工重啟。

昨有民眾在網路上貼文在仁德運動公園特色遊具區撿到鏽鐵片、螺絲釘，甚至更有人聲稱撿到「美工刀片」引起家長一片恐慌。在地家長表示，如果消息為真，一定不敢讓小孩進去遊玩，希望區公所能就此事趕緊動作，消除民眾心中疑慮。

公所今凌晨起拉起封鎖線，暫關遊具區。下午區長與承包商到現場確認。經巡檢後，黃素美說，網路所傳撿到的尖銳物未有民眾拾獲送公所，今前往該地檢查後，發現火車頭下涵洞的人工草皮被扯下、攀繩接口處疑因力道過大遭破壞，再次檢查沙坑後，並未有看見尖銳物，但現場確實有在沙坑表面拾獲螺絲釘，經確認並不是特色遊具零件或施工期間所用的物品。

當一行人巡檢到一半，就有3名學童騎單車到場，直言封閉很可惜，玩起來很不一樣。但他們也紛紛表示，開放沒多久曾看到有人大力敲打火車頭壓克力板，在遊具上面大力踩跳，經過勸導才收斂。

市議員郭鴻儀表示，遊玩過程中有相關問題提出反映一定會虛心接受，但不應是過度渲染帶風向。有關網路所傳的尖銳物初判是彈性橡膠地墊的碎片及細小瓦片，郭強調，網傳言「並非事實」，建議區公所要將散布假消息者提告；警方表示，目前尚無接獲民眾報案有關仁德運動公園有尖銳物誤傷案件。

區長黃素美表示，針對網路謠言考慮採取法律途徑，但目前基於安全考量與家長擔憂，還是先封閉遊具區，先將毀損部分修繕，至於沙坑部分更會掏出重篩，並且加裝監視器、照明設備，預計周四完工並重啟。黃素美還說，未來將派員每天到此地詳細巡檢，確認器材無虞，更呼籲民眾進場遊玩前一定要詳看使用說明，愛惜公物。

巡檢時還發現火車頭下涵洞的人工草皮被扯下、攀繩接口處疑因力道過大遭破壞。記者李文德／攝影
巡檢時還發現火車頭下涵洞的人工草皮被扯下、攀繩接口處疑因力道過大遭破壞。記者李文德／攝影
網傳仁德運動公園特色遊具場撿到尖銳物，今區公所到現場巡檢並未發現相關物件。圖／取自臉書社團「我是仁德人」
網傳仁德運動公園特色遊具場撿到尖銳物，今區公所到現場巡檢並未發現相關物件。圖／取自臉書社團「我是仁德人」
仁德區長黃素美（左）下午與承包商一同到現場巡檢，確認安全是否有疑慮。記者李文德／攝影
仁德區長黃素美（左）下午與承包商一同到現場巡檢，確認安全是否有疑慮。記者李文德／攝影
網傳仁德運動公園特色遊具場撿到尖銳物，今區公所到現場巡檢並未發現相關物件。圖／取自臉書社團「我是仁德人」
網傳仁德運動公園特色遊具場撿到尖銳物，今區公所到現場巡檢並未發現相關物件。圖／取自臉書社團「我是仁德人」
仁德公所今到現場巡檢，在沙坑表層撿到網路所傳的螺絲釘，確認並非特色遊具零件或施工期間所用的物品。記者李文德／攝影
仁德公所今到現場巡檢，在沙坑表層撿到網路所傳的螺絲釘，確認並非特色遊具零件或施工期間所用的物品。記者李文德／攝影

刀片 網路 運動

延伸閱讀

揮別罐頭遊具！ 歸仁特色遊具區今啟用 黃偉哲：愛惜使用

啟用不到2天…疑遭惡作劇丟尖銳物 公所緊急封閉大檢修

影／仁德特色遊戲場啟用 黃偉哲：一區至少一特色公園

國1仁德、國3關廟交流道...台南警方公告春節易塞車熱點替代路線

相關新聞

雲林春節垃圾清運時間出爐 「這2天」全縣不收垃圾

雲林縣因垃圾長期仰賴外縣市去化，全縣已堆置16.9萬噸垃圾，垃圾去化挑戰仍大，因應春節7天連假即將來臨，雲林縣環保局今天...

百年第一次！「粉紅超跑」刈火遇朝天宮香客大樓已滿

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮每年往雲林北港朝天宮徒步進香活動，報名人數年年激增，早已突破十萬大關，但今年「刈火」適逢周休假日...

嘉市雙忠廟龍柱、廟門修復啟動 認購祈福卸守籌措修建經費

嘉義雙忠廟有「諸羅第一古廟」之稱，但廟前2支龍柱、正殿6扇彩繪門神因長時間劣化，結構多處開裂、破損、彩繪表面刮擦刷洗及垂...

張榮發慈善基金會捐助7人座車 助安仁家園孩童就醫交通

嘉義縣安仁家園收容18歲以下受家暴、照養疏忽、失依失親的兒童，由於交通需求增加、原有車輛過於老舊，且偏鄉募資較困難，面臨...

網傳遭丟鐵片？仁德運動公園急封閉 公所下午巡檢：未發現尖銳物

剛啟用的仁德運動公園特色遊具區，昨起網路傳出遊戲區沙坑疑被惡作劇丟鏽鐵片及美工刀片，引起家長討論。區公所今暫時封場啟動檢...

嘉義縣擴編250萬元防堵禽流感 籌設防疫物資儲備中心

適逢冬季禽流感高峰期，嘉義縣擴增動物防疫經費250萬元，籌設防疫物資儲備中心並採購防疫物資，縣長翁章梁今到朴子市發放防疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。