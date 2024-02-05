網傳遭丟鐵片？仁德運動公園急封閉 公所下午巡檢：未發現尖銳物
剛啟用的仁德運動公園特色遊具區，昨起網路傳出遊戲區沙坑疑被惡作劇丟鏽鐵片及美工刀片，引起家長討論。區公所今暫時封場啟動檢修，下午區長黃素美與承包商到現場針對遊具毀損與沙坑巡檢，並未發現網傳許多尖銳物。區公所表示，安全考量還是暫時封場，除修復器材，沙坑也會重篩並裝監視器、照明設施，預計周四完工重啟。
昨有民眾在網路上貼文在仁德運動公園特色遊具區撿到鏽鐵片、螺絲釘，甚至更有人聲稱撿到「美工刀片」引起家長一片恐慌。在地家長表示，如果消息為真，一定不敢讓小孩進去遊玩，希望區公所能就此事趕緊動作，消除民眾心中疑慮。
公所今凌晨起拉起封鎖線，暫關遊具區。下午區長與承包商到現場確認。經巡檢後，黃素美說，網路所傳撿到的尖銳物未有民眾拾獲送公所，今前往該地檢查後，發現火車頭下涵洞的人工草皮被扯下、攀繩接口處疑因力道過大遭破壞，再次檢查沙坑後，並未有看見尖銳物，但現場確實有在沙坑表面拾獲螺絲釘，經確認並不是特色遊具零件或施工期間所用的物品。
當一行人巡檢到一半，就有3名學童騎單車到場，直言封閉很可惜，玩起來很不一樣。但他們也紛紛表示，開放沒多久曾看到有人大力敲打火車頭壓克力板，在遊具上面大力踩跳，經過勸導才收斂。
市議員郭鴻儀表示，遊玩過程中有相關問題提出反映一定會虛心接受，但不應是過度渲染帶風向。有關網路所傳的尖銳物初判是彈性橡膠地墊的碎片及細小瓦片，郭強調，網傳言「並非事實」，建議區公所要將散布假消息者提告；警方表示，目前尚無接獲民眾報案有關仁德運動公園有尖銳物誤傷案件。
區長黃素美表示，針對網路謠言考慮採取法律途徑，但目前基於安全考量與家長擔憂，還是先封閉遊具區，先將毀損部分修繕，至於沙坑部分更會掏出重篩，並且加裝監視器、照明設備，預計周四完工並重啟。黃素美還說，未來將派員每天到此地詳細巡檢，確認器材無虞，更呼籲民眾進場遊玩前一定要詳看使用說明，愛惜公物。
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