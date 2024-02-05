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嘉義縣擴編250萬元防堵禽流感 籌設防疫物資儲備中心

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣今年擴編250萬元防堵禽流感，縣長翁章梁（左二）今天到朴子市發放防疫物資。記者黃于凡／攝影
嘉義縣今年擴編250萬元防堵禽流感，縣長翁章梁（左二）今天到朴子市發放防疫物資。記者黃于凡／攝影

適逢冬季禽流感高峰期，嘉義縣擴增動物防疫經費250萬元，籌設防疫物資儲備中心並採購防疫物資，縣長翁章梁今到朴子市發放防疫物資，強化畜牧場源頭環境管制；家畜所也增購2輛消毒車，讓年消毒量從2.8萬場次提升到4.4萬場次，消毒量能大幅提升57％。

家畜疾病防治所長林珮如說，嘉義縣畜牧產量為全國排名第五，禽畜牧場數量約1400場，飼養數量近1380萬隻，包括家畜40萬頭、家禽1340萬隻，去年入冬大林鎮1處養鵝場爆發H5N1亞型高病原性禽流感，全場撲殺1萬2千隻鵝並消毒，今年再增經費提升畜牧防疫量能。

嘉義縣養雞協會理事長黃國明說，常去拜訪各地雞農，有些雞舍味道、環境有待改進，嘉義縣動物防疫經費去年是130萬元，今年則增加編列為250萬元，採買消毒水等物品發放給大家，有助維持環境衛生、生物防治工作，也希望業者提升自我要求，讓家禽家畜產業進步。

翁縣長表示，年關將近禽畜產品需求大增，縣府採購防疫物資發放給縣內養禽業者，希望大家共同守住禽流感威脅，若有任何需求可透過家畜所尋求協助，未來將持續強化防疫作為，落實養殖場源頭防疫措施，杜絕禽流感疫情發生，確保肉品穩定供應，讓民眾安心過年。

林珮如也說，面對禽流感防疫視同作戰，畜牧場業者應提升防疫消毒意識，管制人員、車輛進出，也要配合防疫人員執行勤務，出現異常務須依規定主動通報，若無主動通報，染病動物撲殺後將不予補償，還會依動物傳染病防治條例最高裁處100萬元。

嘉義縣今年擴編250萬元防堵禽流感，發放防疫物資、添購2輛消毒車。記者黃于凡／攝影
嘉義縣今年擴編250萬元防堵禽流感，發放防疫物資、添購2輛消毒車。記者黃于凡／攝影
嘉義縣今年擴編250萬元防堵禽流感，縣長翁章梁今天到朴子市發放防疫物資。記者黃于凡／攝影
嘉義縣今年擴編250萬元防堵禽流感，縣長翁章梁今天到朴子市發放防疫物資。記者黃于凡／攝影
嘉義縣今年擴編250萬元防堵禽流感，縣長翁章梁（左二）今天到朴子市發放防疫物資。記者黃于凡／攝影
嘉義縣今年擴編250萬元防堵禽流感，縣長翁章梁（左二）今天到朴子市發放防疫物資。記者黃于凡／攝影
嘉義縣今年擴編250萬元防堵禽流感，發放防疫物資、添購2輛消毒車。記者黃于凡／攝影
嘉義縣今年擴編250萬元防堵禽流感，發放防疫物資、添購2輛消毒車。記者黃于凡／攝影
嘉義縣今年擴編250萬元防堵禽流感，發放防疫物資、添購2輛消毒車。記者黃于凡／攝影
嘉義縣今年擴編250萬元防堵禽流感，發放防疫物資、添購2輛消毒車。記者黃于凡／攝影

嘉義 牧場 禽流感

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