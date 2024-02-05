雲林東勢設物資分享站 解決身障者春節購物不便難題

新春期間偏鄉多數店家休息購物不便，尤其對身心障礙者更加不便，雲林縣復健青年協進會今天在東勢鄉開設首家物資分享站，設立愛心平台提供行動不便者隨時免費取用各種民生物資，也讓愛心人士隨時捐助各種生活用品，愛心小舖麻雀雖小五臟俱全，陳列各種生活必需品，選在年節前開張，格外溫馨。

復健青年協進會執行長林金順指出，東勢鄉位處偏遠，尤其春節期間許多店家都休息，對行動不便的身障者購物更加不便，因此協進會服務中心設立物資分享站，免費提供各種油米麵、飲料等，平日可作為發送物資的小站，也可讓善心人士隨時把家中多餘的用品或物資送進小站，供身心障礙者取用。

物資分享站今天由東勢鄉長張健福、鄉代主席劉家瑋、議員蔡忠富、顏嘉葦等人共同揭牌，張健福說，物資分享站設在市區大馬路邊，就像公車站明顯又便利，站內油米、罐頭等乾糧食品上架，應有盡有任由取用，「開門有愛」可說是鄉內最溫馨的小屋。

「這是愛心轉運站」劉家瑋說，分享站如同愛心轉運站，不僅集社會善心於一室，也可連結困難家庭的需求，作為社會資源協助的平台，深具意義。蔡忠富和顏嘉葦也說，該協進會提供送餐、陪伴、輔具借用等服務，如今再設愛心小舖，讓弱勢身障者生活更加方便，用心良苦。歡迎弱勢者和善心人士善用該平台。