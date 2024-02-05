快訊

台76線小貨車載水果遭撞 失控翻落高架橋墜邊坡...車上2人雙亡

超幸運！統一發票中獎清冊出爐 13位得主他僅花50元中千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林東勢設物資分享站 解決身障者春節購物不便難題

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
位處偏鄉的東勢鄉復健青年協進會設立第1家物資分享站，今天揭幕，免費提供各種生活物資。記者蔡維斌／攝影
位處偏鄉的東勢鄉復健青年協進會設立第1家物資分享站，今天揭幕，免費提供各種生活物資。記者蔡維斌／攝影

新春期間偏鄉多數店家休息購物不便，尤其對身心障礙者更加不便，雲林縣復健青年協進會今天在東勢鄉開設首家物資分享站，設立愛心平台提供行動不便者隨時免費取用各種民生物資，也讓愛心人士隨時捐助各種生活用品，愛心小舖麻雀雖小五臟俱全，陳列各種生活必需品，選在年節前開張，格外溫馨。

復健青年協進會執行長林金順指出，東勢鄉位處偏遠，尤其春節期間許多店家都休息，對行動不便的身障者購物更加不便，因此協進會服務中心設立物資分享站，免費提供各種油米麵、飲料等，平日可作為發送物資的小站，也可讓善心人士隨時把家中多餘的用品或物資送進小站，供身心障礙者取用。

物資分享站今天由東勢鄉長張健福、鄉代主席劉家瑋、議員蔡忠富、顏嘉葦等人共同揭牌，張健福說，物資分享站設在市區大馬路邊，就像公車站明顯又便利，站內油米、罐頭等乾糧食品上架，應有盡有任由取用，「開門有愛」可說是鄉內最溫馨的小屋。

「這是愛心轉運站」劉家瑋說，分享站如同愛心轉運站，不僅集社會善心於一室，也可連結困難家庭的需求，作為社會資源協助的平台，深具意義。蔡忠富和顏嘉葦也說，該協進會提供送餐、陪伴、輔具借用等服務，如今再設愛心小舖，讓弱勢身障者生活更加方便，用心良苦。歡迎弱勢者和善心人士善用該平台。

林金順說，東勢偏鄉尚有不少弱勢者未被發現，設物資分享站像開了一家「柑仔店」，希望藉由開放式的小舖，讓更多弱勢者勇敢走進來取其所需或到中心坐坐，感受共融照顧據點的美，這也是設「分享站」的另類美意，愛心專線（05）6993809。

雲林縣東勢鄉首家物資分享站「愛心小舖」麻雀雖小五臟俱全，供應各種民生必需品，免費讓弱勢民眾取用。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉首家物資分享站「愛心小舖」麻雀雖小五臟俱全，供應各種民生必需品，免費讓弱勢民眾取用。記者蔡維斌／攝影
位處偏鄉的東勢鄉復健青年協進會設立第1家物資分享站，今天揭幕，免費提供各種生活物資，許多參加的身障長輩感謝大家的愛心。記者蔡維斌／攝影
位處偏鄉的東勢鄉復健青年協進會設立第1家物資分享站，今天揭幕，免費提供各種生活物資，許多參加的身障長輩感謝大家的愛心。記者蔡維斌／攝影
春節到，東勢鄉長張健福和議員蔡忠富在物資分享站成立後發送福袋，充滿濃濃年節喜氣。記者蔡維斌／攝影
春節到，東勢鄉長張健福和議員蔡忠富在物資分享站成立後發送福袋，充滿濃濃年節喜氣。記者蔡維斌／攝影

復健 愛心 身障者

延伸閱讀

桃警拚春節績效做功德 救援中風老弱找迷童樣樣來

雲林春節垃圾清運時間出爐 「這2天」全縣不收垃圾

養豬大縣雲林籲早日查明瘦肉精 拍賣場今開市豬價平穩

影／春節到！溪頭恐現交通噩夢 將啟動接駁計畫

相關新聞

雲林春節垃圾清運時間出爐 「這2天」全縣不收垃圾

雲林縣因垃圾長期仰賴外縣市去化，全縣已堆置16.9萬噸垃圾，垃圾去化挑戰仍大，因應春節7天連假即將來臨，雲林縣環保局今天...

百年第一次！「粉紅超跑」刈火遇朝天宮香客大樓已滿

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮每年往雲林北港朝天宮徒步進香活動，報名人數年年激增，早已突破十萬大關，但今年「刈火」適逢周休假日...

台南黃金海岸海洋新樂園啟用 新增單車秘境 海灘林下漫遊

台南黃金海岸以黃金色彩的夕陽美景而聞名，交通部觀光署補助重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸海洋新樂園，將黃金海岸營造成南區濱...

嘉市雙忠廟龍柱、廟門修復啟動 認購祈福卸守籌措修建經費

嘉義雙忠廟有「諸羅第一古廟」之稱，但廟前2支龍柱、正殿6扇彩繪門神因長時間劣化，結構多處開裂、破損、彩繪表面刮擦刷洗及垂...

張榮發慈善基金會捐助7人座車 助安仁家園孩童就醫交通

嘉義縣安仁家園收容18歲以下受家暴、照養疏忽、失依失親的兒童，由於交通需求增加、原有車輛過於老舊，且偏鄉募資較困難，面臨...

網傳遭丟鐵片？仁德運動公園急封閉 公所下午巡檢：未發現尖銳物

剛啟用的仁德運動公園特色遊具區，昨起網路傳出遊戲區沙坑疑被惡作劇丟鏽鐵片及美工刀片，引起家長討論。區公所今暫時封場啟動檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。