嘉市月老廟新春拋繡球 拋出幸福抓住真愛

嘉義市著名月老廟，嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟將於大年初五2月14日舉辦「拋出幸福抓住真愛」未婚男女拋繡球活動，有300名男性、60名女性報名，還有3名泰國第三性公關慕名而來；為鼓勵生育，參與男女有機會獲得月老及白沙屯媽祖祝福加持的奶嘴、嬰兒鞋襪等禮品。出席活動的嘉義市長黃敏惠祝福全國未婚男女帶著真誠、真愛的心報名參與，覓得良緣。

大福興宮月老祖廟總幹事蔡坤章表示，大年初五上午於廟旁廣場舉行的拋繡球活動，將出動35公尺高空作業車方便參加女子能更精準地將繡球拋向心儀男性。當天適逢西洋情人節，廟方加碼送好禮，凡接住繡球的男士，將可獲精緻禮品乙份，預計促成60對佳偶。

蔡坤章說，拋繡球活動報名踴躍，已有300多名男性、60多名25歲至40歲未婚男女報名；男性報名將獲贈緣份葫蘆，女性報名將獲贈85公分高粉紅小熊玩偶，報名至大年初五前截止。

主委曾東本表示，拋繡球配對成功，步入禮堂的佳偶，月老祖廟將致贈日本來回機票、四星級大飯店2夜住宿券、65吋液晶電視台1部，祝福天下有情人在月老加持下，終成眷屬。

3名來自泰國的第三性公關Charin、楊穎、小鹿也想報名參加拋繡球活動，但因為為資格不符無法參加；楊穎說，3人隨著表演團體來台灣，在網路得知月老廟有拋繡球活動，想要透過活動找到真愛，無法參加有些失望。

為鼓勵生育廟方準備小奶嘴、小襪子、黃色小鴨及精美提袋等；年初一攜110～113年嬰兒手冊可獲小奶嘴，限量500個。6個月內嬰兒家屬可獲贈小小襪子，限量120雙。來廟打卡獲贈黃色小鴨，限量1000隻。還有白沙屯媽祖壓轎金可索取、精美提袋3000個、錢母3000個送完為止。