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打造孩童遊憩空間 後壁上茄苳里活動中心遊具啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
打造孩童遊憩空間，台南後壁上茄苳里活動中心遊具今啟用。圖／後壁區公所提供
打造孩童遊憩空間，台南後壁上茄苳里活動中心遊具今啟用。圖／後壁區公所提供

趕在農曆春節前， 台南市後壁區上茄苳里活動中心遊具設施，歷經1個多月施工完成，今天舉行啟用儀式，重新施作128平方公尺的遊戲地墊及購置全新遊具一座，打造孩童全新遊憩空間。

柳營區長陳玉惠、市議員王宣貿、上茄苳里黃崑茂等人出席啟用儀式，黃崑茂表示，里辦公處為優化各式設備及完善使用空間。繼111年11月完成室外籃球場設置工程，去年4月提案「上茄苳里活動中心遊具設施改善工程」，在王宣貿議員協助幫忙爭取經費，去年10月獲民政局核定95萬經費改善，

社團法人台南市佳田社區關懷協會長期於上茄苳里活動中心設立課後輔導，服務對象為國中小生，並密切與里內永安國小合作，每日課後輔導、才藝課程、寒暑期營隊、或特殊節日等，均有孩童於此處活動，看到全新遊樂場，精力充沛孩子們各個跳上跳下、你追我跑，現場歡笑不絕於耳

陳玉惠表示，本案去年12月17日開工，工期60日，原2月14日完工，感謝廠商趕在農曆春節前完工，通過驗收並開放使用。

台南 春節 議員

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