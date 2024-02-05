揮別罐頭遊具！ 歸仁特色遊具區今啟用 黃偉哲：愛惜使用

台南歸仁運動公園原有2座罐頭遊具，因設施老舊不符現行規範，市府1100萬補助打造「大齡釋迦主題」、「小齡高鐵主題」特色遊具，凸顯歸仁區特色。去年6月17日動工，今區公所隆重舉辦啟用典禮，台南市長黃偉哲出席，受訪時媒體問及仁德運動公園遊具封閉一事，他說使用人應愛惜保存，希望大家發揮功德心、愛惜使用。

仁德運動公園特色遊具區3日舉辦啟用典禮，開放不到2天就傳出沙坑疑遭惡作劇丟尖銳物，區公所今暫時封場啟動檢修，也將裝設監視器、加裝照明設施。

台南市長黃偉哲受訪時說，很多遊具的優化，工程品質一定要兼顧好，有些危險不屬於公園內部的東西就不該出現，第二也請大家愛惜使用，畢竟大多公園遊具都是孩童使用，後來有居民檢舉大人也會悄悄進去，更導致遊具用壞。所以屬於廠商該優化的一定會嚴格要求，屬於使用人應愛惜保存的，希望大家發揮功德心。基本上特色公園的遊具都有年齡限制且有清楚標示，呼籲大家愛惜使用。

而今上午歸仁區公所隆重舉行啟用典禮，台南市長黃偉哲、市議員郭鴻儀、陳皇宇、鄭佳欣等人與民眾一同參與。宣布啟用一瞬間，許多小朋友立即衝到遊具區，現場立即擠滿了家長與小朋友，氣氛相當熱絡。

歸仁運動公園特色遊具區，公所獲市府1100萬補助打造「大齡釋迦主題」、「小齡高鐵主題」特色遊具，融入在地特色十分搶眼。「釋迦遊具」適齡對象5到12歲，遊具設在游泳館前，高8米，內部具有攀爬設施，讓孩子能爬上溜滑梯；小齡遊具2到6歲為適齡對象，以當地高鐵站做為發想設計，此兩處占地554坪左右。

黃偉哲說，希望每個區至少有一個特色公園，創造更多親子共遊的空間，市府團隊將對老化公園遊具更新及優化，努力規畫兼具符合特色、安全、創意及高CP值的遊具，希望未來有更多特色公園能夠完成。市府表示，目前特色公園已有24座完工、11座施工中，更有15處正進行規畫設計，將達50座特色公園目標，而過年後預計關廟大潭埤的特色公園也將啟用。