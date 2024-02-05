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全國最大！果品外銷低溫檢疫庫在台南 黃偉哲：打通外銷任督二脈

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，為全台首座由地方政府規畫興建的農產品區域冷鏈物流中心，經南市府公告招商，由超鮮物產國際取得營運權，今天簽約。記這鄭惠仁／攝影
台南市「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，為全台首座由地方政府規畫興建的農產品區域冷鏈物流中心，經南市府公告招商，由超鮮物產國際取得營運權，今天簽約。記這鄭惠仁／攝影

預計明年初完工的台南市「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，為全台首座由地方政府規劃興建的農產品區域冷鏈物流中心，經南市府公告招商，由超鮮物產國際取得營運權，今天簽約，市長黃偉哲表示，營運後可以延長果品的保存與銷售期，打通外銷的任督二脈。

市府也宣布，未來將入股超鮮物產，成為股東之一，與民間合力調節產銷，延長青果保鮮期，減少損耗，進而提升農產價值與安全，增加台南農產品質與國際市場競爭力。

台南市政府農業局長李建裕與超鮮物產國際股份有限公司董事長黃正睿今天在市府簽約，市長黃偉哲與農糧署副署長姚志旺、農糧署南區分署長陳立儀、超鮮物產國際董事黃榮裕、吳清綠、謝賢煌、江銘玥共同見證。

黃偉哲表示，台灣果品品質優良，但要在外銷市場競爭，果品上架後的外觀也相當重要，透過冷鏈物流中心，提供理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等服務，可以延長果品的保存與銷售期，也讓台灣銷售到外國的果品更有競爭力，有如打通外銷的任督二脈。

黃偉哲感謝中央協助台南興建冷鏈物流中心，也強調中心結合了最強的在地物流業者及冷凍業者團隊，目前工程進度已完成60%，預計將在明年初啟用，期盼能為農民提供更好的服務，達到生產者與消費者雙贏。

農業局長李建裕表示「玉井農產加工及冷鏈物流中心」由農糧署及市府投入6.39億元興建，內部空間依民間機構使用需求客製化打造，設置集貨包裝區、冷藏冷凍區、檢疫區、加工作業區、辦公空間等，另由民間機構自行投資約2500萬元充實相關營運設備。

物流中心基地面積約5.7公頃，主體建築2層計2357坪，委外年期15年，如民間機構營運績效良好，得優先續約10年，契約期間估計可為市府增加權利金、土地租金及稅收收入約3億元，並可帶動周邊產業鏈，提升就業率。

超鮮物產表示，物流中心提供理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等服務，青果年處理量將逐年提升至8500公噸，同時達成電能減少損耗30%以上，建立企業環保社會責任，落實ESG。另，將設置11個40呎貨櫃大小的果品外銷低溫檢疫庫，規模為全台最大，有助於提高柚類(文旦、白柚)、蜜棗等日本外銷量。

台南市「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，為全台首座由地方政府規畫興建的農產品區域冷鏈物流中心，經南市府公告招商，由超鮮物產國際取得營運權，今天簽約。記這鄭惠仁／攝影
台南市「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，為全台首座由地方政府規畫興建的農產品區域冷鏈物流中心，經南市府公告招商，由超鮮物產國際取得營運權，今天簽約。記這鄭惠仁／攝影
台南市「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，為全台首座由地方政府規畫興建的農產品區域冷鏈物流中心，經南市府公告招商，由超鮮物產國際取得營運權，今天簽約。記這鄭惠仁／攝影
台南市「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，為全台首座由地方政府規畫興建的農產品區域冷鏈物流中心，經南市府公告招商，由超鮮物產國際取得營運權，今天簽約。記這鄭惠仁／攝影

台南 物流 黃偉哲

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