春節前夕提發！ 南市六大社會福利津貼今發放

台南市政府社會局今在新營社會福利服務中心辦理記者會，考量年前需求，南市低收入戶三項生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、弱勢兒童及少年生活扶助等六大社會福利津貼，本月提前今（5）日發放，金額部分已匯入各弱勢與獨老帳戶，食物券也已送到各社福中心，為全國最早發放縣市。

社會局長盧禹璁表示，市府團隊1月起已針對獨居長者及街友啓動低溫關懷措施；經市長黃偉哲指示，今年1月起，南市上述六大社會福利補助，均提前至每月10日發放（原15日發放）。

因2月適逢農曆春節，市府更提前至2月5日匯入帳戶，為全國最早發放縣市，讓經濟弱勢民眾可早採買年貨。

其中，發放弱勢家庭兒少愛心餐食券1萬3550張，並針對弱勢邊緣戶，由社會局12個社福中心社工、實物愛心銀行及各區公所轉介或運用民間資源提供經濟或物資予以協助。

社會局表示，為讓有長照需求家庭及身心障礙者得到妥善照顧，春節前進行需求調查，春節將妥善安排人力，讓失能長者、身心障礙者居家服務、喘息服務、日間照顧等長照服務皆能維持正常運作。

另外，針對身障者各項支持服務不中斷亦不增加額外費用，包含持續提供臨時及短期照顧服務、自立生活支持服務。

另針對行動不便乘坐輪椅身障者也可於7天前提出復康巴士接送預約申請，維持春節期間生活品質。

社會局指出，春節年假期間社會局及各區公所皆設有輪值人員，若民眾遭逢急難事由可撥打1957社會福利諮詢專線、1999市民服務專線；若發現有兒少受到不當對待可撥打113、110求助。