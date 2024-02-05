快訊

柯文哲開吉！ 綠白電話門事件 民眾黨要求民進黨、吳崢賠償100萬元

第一張2000萬頭彩彰化花壇刮出！屬龍的她第一次買「超級紅包」就爽中頭獎

中國股民的哭牆：A股破底，美國大使館微博湧入5萬哭訴

果品外銷 玉井農產加工冷鏈中心OT案簽約

中央社／ 台南5日電
台南市「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，為全台首座由地方政府規畫興建的農產品區域冷鏈物流中心，經南市府公告招商，由超鮮物產國際取得營運權，今天簽約。聯合報系資料照
台南市「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，為全台首座由地方政府規畫興建的農產品區域冷鏈物流中心，經南市府公告招商，由超鮮物產國際取得營運權，今天簽約。聯合報系資料照

全台首座由地方政府規劃興建的「玉井農產加工及冷鏈物流中心」在由「超鮮物產」取得營運權後，引進民間資金及專業能力，未來青果年處理量將逐年提升至8500公噸

「玉井農產加工及冷鏈物流中心」預計114年初完工後，將以營運移轉(OT)方式委由民間機構營運，經台南市政府公告招商，由「超鮮物產國際股份有限公司」取得營運權。台南市農業局長李建裕今天與「超鮮物產」董事長黃正睿簽約，台南市長黃偉哲與農業部農糧署副署長姚志旺、農業部農糧署南區分署分署長陳立儀等人見證。

黃偉哲表示，台灣果品品質優良，但要在外銷市場競爭，果品上架後外觀也相當重要，透過冷鏈物流中心，提供理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等服務，可延長果品保存與銷售期，也讓台灣銷售到外國的果品更有競爭力，打通外銷任督二脈。

黃偉哲感謝中央經費協助，也強調中心結合最強的在地物流業者及冷凍業者團隊，目前工程進度完成60%，預計明年春天啟用，期盼到時為農民提供更好服務，達到生產者與消費者雙贏。

另外，南市府也宣布未來將入股超鮮物產，成為股東之一，與民間合力調節產銷，延長青果保鮮期，減少損耗，進而提升農產價值與安全，增加台南農產品品質與國際市場競爭力。

「超鮮物產」透過新聞稿表示，物流中心提供理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等服務，青果年處理量將逐年提升至8500公噸，同時達成電能減少損耗30%以上，建立企業環保社會責任，落實ESG。

此外，將設置11個40呎貨櫃大小的果品外銷低溫檢疫庫，規模為全台最大，有助提高柚類(文旦、白柚)、蜜棗等日本外銷量。超鮮公司也將發展青果冷鏈保存技術與創新，配合政策執行果品收購加工，調節產銷、穩定價格，建立區域冷鏈發展典範為目標。

農業局資料，「玉井農產加工及冷鏈物流中心」由農糧署及南市府投入新台幣6.39億元興建，內部空間依使用需求客製化打造，設置集貨包裝區、冷藏冷凍區、檢疫區、加工作業區、辦公空間等；另由民間機構自行投資約2500萬元充實相關營運設備。

物流中心基地面積約5.7公頃，主體建築2層計2357坪，委外年期15年，如民間機構營運績效良好，得優先續約10年，契約期間估計可為市府增加權利金、土地租金及稅收收入約3億元，並可帶動週邊產業鏈，提升就業率。

低溫 物流

延伸閱讀

手刀快訂！宜蘭頭城「黃金茂谷」上市 量少質佳掀搶購潮

「雲林良品」在地農產×應景禮盒 滿足多樣送禮需求

高雄大社陳清良2度榮登全國「蜜棗王」 品質訣竅大公開

好水孕育好農產 台南六甲推「珍寶禮盒」搶攻年節市場

相關新聞

百年第一次！「粉紅超跑」刈火遇朝天宮香客大樓已滿

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮每年往雲林北港朝天宮徒步進香活動，報名人數年年激增，早已突破十萬大關，但今年「刈火」適逢周休假日...

春節前夕提發！ 南市六大社會福利津貼今發放

台南市政府社會局今在新營社會福利服務中心辦理記者會，考量年前需求，南市低收入戶三項生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障...

全國手擲機飛行賽台南包辦前3名 竹橋國中拿滿分

國立科學工藝博物館舉辦的「第13屆全國手擲機飛行競賽」成績揭曉，台南市竹橋國中「竹橋小綿羊的希望」、西港國中「西中小綿羊...

台灣燈會安平燈區路段管制 增加通行證申領、降低居民不便

台南市政府在台灣燈會安平燈區展燈期間，鄰近路段實施管制。台南市政府交通局表示，為免造成不便，在地居民可攜帶足資識別的證件...

啟用不到2天…疑遭惡作劇丟尖銳物 公所緊急封閉大檢修

台南仁德運動公園特色遊具區上周六舉辦落成啟用典禮，才開放不到2天就傳出遊戲區沙坑疑似被惡作劇丟鏽鐵片及美工刀片，引起家長...

FLL Explore機器人全國賽 台南石門國小唯一獲3獎

台南市安平區石門國小參加台灣玉山機器人協會與國立科學工藝博物館主辦的FIRST FLL2023-2024機器人大賽台灣選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。