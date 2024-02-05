啟用不到2天…疑遭惡作劇丟尖銳物 公所緊急封閉大檢修

台南仁德運動公園特色遊具區上周六舉辦落成啟用典禮，才開放不到2天就傳出遊戲區沙坑疑似被惡作劇丟鏽鐵片及美工刀片，引起家長討論。區公所今暫時封場啟動檢修，預計將裝設監視器、加裝照明設施。

仁德運動公園特色遊具區斥資1240萬，以五分車意象打造，整體視覺效果強烈，3日落成啟用，就有家長在臉書貼文表示疑似有人惡作劇在沙坑亂丟物品，讓家長們遊戲場撿到鏽鐵片、貝殼碎片，還有家長撿到美工刀片，直言相當危險。

仁德區長黃素美表示，已經陸續收到家長反映的訊息，為慎重起見今天凌晨起暫時封閉遊具區，現場拉起封鎖線提醒民眾別進入使用，今天也會啟動檢修，針對遊具區繩索疑遭劇烈拉扯鬆脫，沙坑將全部重篩，最後再請專業單位做安全認定。

黃素美說，除檢修外現場還會加裝監視器，多安裝照明設備，讓孩童夜間遊玩時能夠更安全，預計周四完成並開放。