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啟用不到2天…疑遭惡作劇丟尖銳物 公所緊急封閉大檢修

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
區公所表示沙坑將全數掏出重篩，現場也將增加監視器與照明設備，預計本周四完成重新開放。記者李文德／攝影
區公所表示沙坑將全數掏出重篩，現場也將增加監視器與照明設備，預計本周四完成重新開放。記者李文德／攝影

台南仁德運動公園特色遊具區上周六舉辦落成啟用典禮，才開放不到2天就傳出遊戲區沙坑疑似被惡作劇丟鏽鐵片及美工刀片，引起家長討論。區公所今暫時封場啟動檢修，預計將裝設監視器、加裝照明設施。

仁德運動公園特色遊具區斥資1240萬，以五分車意象打造，整體視覺效果強烈，3日落成啟用，就有家長在臉書貼文表示疑似有人惡作劇在沙坑亂丟物品，讓家長們遊戲場撿到鏽鐵片、貝殼碎片，還有家長撿到美工刀片，直言相當危險。

仁德區長黃素美表示，已經陸續收到家長反映的訊息，為慎重起見今天凌晨起暫時封閉遊具區，現場拉起封鎖線提醒民眾別進入使用，今天也會啟動檢修，針對遊具區繩索疑遭劇烈拉扯鬆脫，沙坑將全部重篩，最後再請專業單位做安全認定。

黃素美說，除檢修外現場還會加裝監視器，多安裝照明設備，讓孩童夜間遊玩時能夠更安全，預計周四完成並開放。

不過有民眾回想起當初啟用典禮時，台南市長黃偉哲出席致詞時曾呼籲大家要愛護、珍惜「不要用沒多久就停用」，簡直「神預言」。

仁德區公所為安全考量今起拉起封鎖線封閉遊戲區，啟動「大檢修」。記者李文德／攝影
仁德區公所為安全考量今起拉起封鎖線封閉遊戲區，啟動「大檢修」。記者李文德／攝影
上周六落成啟用的仁德運動公園特色遊具區傳出沙坑撿到尖銳物，家長們直呼危險。記者李文德／攝影
上周六落成啟用的仁德運動公園特色遊具區傳出沙坑撿到尖銳物，家長們直呼危險。記者李文德／攝影

刀片 監視器

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