FLL Explore機器人全國賽 台南石門國小唯一獲3獎

台南市安平區石門國小參加台灣玉山機器人協會與國立科學工藝博物館主辦的FIRST FLL2023-2024機器人大賽台灣選拔賽，在Explore賽組分獲「最佳模型獎」 及兩組「創新海報獎」，是全國唯一獲得3獎的國小隊伍，在70個參賽隊伍中榮獲TOP5。

一年級的郭和昀、葉家楷和二年級的鄭又瑀、陳煜翔、林信瑋組成「石門-海洋之禱」隊，榮獲「最佳模型獎」。他們以海邊及水上活動為發想，思考在地的漁光島觀光推廣，設計出海底鯨魚攝影機、全息投影舞台、實境越野車、模擬衝浪台及繽紛燈光秀等主題活動，融入當地並以多元的方式推廣島上觀光。

一年級的張益誠，二年級的黃宥予、朱冠諺和四年級的朱冠勳、張喬茵組成「石門遊藝趣」隊，榮獲「創新海報獎」。學生以對古蹟的興趣為開端，希望能透過遊玩的方式來認識古蹟，將遊樂設施與古蹟結合，也藉由台南400年的歷史背景將台南傳播出去，吸引各地的人前來一睹古都的風采，體現「越在地、越國際」的文化傳承與融合。

一年級的吳博冠和二年級的陳垣儒、陳勁宇、劉宇喆組成「石門-音浪冠軍」隊，榮獲「創新海報獎」。他們以緬懷舊校園為起點，思考如何喚起人們對承載過往的校園設施的記憶，搭配舞龍舞獅、戰鼓及舞臺樂團表演，讓參與者感受過去校園的榮光並企盼未來能發揮更有意義的用途。

鄭又瑀說，雖然寫參訪報告、日誌的時候很累，但現在想起來，覺得學到很多東西，很好玩，明年一定要再次參賽。

校長劉珍琳表示，在準備和探索的過程中，小朋友在家長及老師的帶領下，以專題式學習（Project-Based Learning）針對各組的主題安排活動及參訪，建立學習動機與探索興趣，藉由親子共學及團隊合作，學習相關的知識與技能。

石門國小機器人後援會會長陳建至感謝石門國小的支持及協助，除了讓家長及孩子有最好的設備能夠全力投入比賽，也增進了親子的互動。