台灣燈會設原住民族特色市集專區 美食、文創+好禮

迎接「2024台灣燈會在台南」活動，台南市政府原住民族事務委員會於安平燈區美食市集設置「maw'isal-南島匯原」原住民族特色市集專區，包含多樣原住民族文創商品與風味美食，並有優惠措施，帶給民眾豐富的原住民族特色文化饗宴。

為期36日（除夕休市）的maw'isal-南島匯原市集，是109年至112年由南市府徵選並透過專業師資培訓之「Tabe札哈木樂原」業者組成，參與設攤的8家受培育業者分別為文創業者2家，有雄哥文創工作室、NAY工藝坊；食品類6家-PULIMAN 食創坊、AKIRA原品生活、山家風味烤肉、卡碩美食坊、紅色香椒坊及ibu高山愛玉。

燈會營運期間，更邀請來自全台12個原住民族專業表演團體，在燈區的主舞台及草地舞台展演18場次的原住民族樂舞，期待能帶給民眾更豐富多元的原住民族特色文化饗宴。

市長黃偉哲感謝行政院原住民族委員會提供台南市指導及經費挹注，特別是對「Tabe 札哈木樂原」通路據點及北頭洋聚落綜合服務中心建置等重大建設的支持；期望藉由燈會活動，為「Tabe札哈木樂原」開館前做熱身宣傳，相信未來將成為遊客必來的觀光景點之一。

南市原住民族事務委員會主委白惠蘭Salau Kaljimuran表示，這次燈會的原民市集提供每日限量「文創品300元/美食200元起」滿額贈送原住民族特色展燈意象好禮3選1，「文創品」更加碼滿600元，限量加贈蚵殼紗帆布袋1個，歡迎民眾呼朋引伴到現場享用美食、購買特色商品，感受最豐富的原住民族文化體驗並滿載而歸。