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南市弱勢戶數變少 立委質疑中低收戶補助條件未適時調整

聯合報／ 記者李文德／台南報導
台南立委林宜瑾昨辦公益活動，發給弱勢家庭生活物資及紅包，還有愛心義剪等。記者李文德／攝影
台南立委林宜瑾昨辦公益活動，發給弱勢家庭生活物資及紅包，還有愛心義剪等。記者李文德／攝影

立委林宜瑾連續13年與地方企業合作歲末送暖，昨天發放生活物資、紅包弱勢家庭，但林的辦公室統計，去年弱勢戶有2100戶、今年符合資格僅剩1650戶，推測恐怕是土地公告現值調漲，中低收補助條件卻未與時俱進調整，導致弱勢更難取得補助。市府表示，原有福利身分的家戶，土地房屋筆數若無異動，仍繼續保有福利資格。

南市社會局表示，2022年低收入戶8775戶、中低收7069戶，2023年低收入戶8274戶、中低收6515戶，南市弱勢家庭占整體的比率下降大約0.08％至0.09%，而衛福部近10年統計各縣市都是逐年微幅下降，主因可能是少子化，戶內依賴人口數也隨之減少。

林宜瑾擔任議員起就與地方企業合作送暖，迄今為止超過2萬戶弱勢家庭受惠，今年發的物資包含白米、麵條、醬油、沙拉油，還有1包紅包，市價達1200元，許多單位也熱心響應，有美容美髮店家熱心義剪、南市書法協會揮毫寫春聯等。

不過林宜瑾說，近來收到許多弱勢家庭的陳情表示去年領得到補助、今年就領不到，發現這些弱勢朋友可能代代相傳的不動產，因土地價格連年漲，平均公告現值也在漲，部分地方政府對中低收補助的條件沒與時俱進往上調；她說，會再積極向中央了解這問題、找出辦法。

社會局指出，每年總清查時確實發現因土地公告現值而產生影響，不過原本有福利身分的家戶，如果土地房屋筆數沒有異動的話，還是會繼續保有福利資格。

弱勢家庭 林宜瑾 紅包

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