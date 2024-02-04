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影／台灣燈會埕南燈區點燈 3條賞燈路線探索台南巷弄

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫「埕南燈區」，以廟宇為主軸，結合古蹟，串聯廟宇燈會，打造3條燈區散步路線，今天啟燈。記者鄭惠仁／攝影
響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫「埕南燈區」，以廟宇為主軸，結合古蹟，串聯廟宇燈會，打造3條燈區散步路線，今天啟燈。記者鄭惠仁／攝影

配合2024台灣燈會台南文化局規畫埕南燈區，以廟宇為主軸，結合古蹟，串聯廟宇燈會，並透過大型燈籠地標，打造3條燈區散步路線，讓遊客於路線圖中融入廟宇意象及遊戲式設計。埕南燈區今晚在台灣文學館前啟燈，希望讓鄉親與旅人，重溫廟埕街角的趣味與記憶。

台南市文化局指出，廟埕是早期社會聯繫情感、交流資訊、孩童遊戲玩耍的重要場所，即使現在，從宗教慶典到夜市、廟埕依然是常民活動最熱鬧的地方。今年是台南400年，台灣燈會也是闊別16年後重新在台南舉辦，透過埕南燈區的藝術裝置來「點亮埕事」。

台灣燈會在台南，除了安平燈區與高鐵燈區，以廟宇為主的「埕南燈區」，串聯台灣府城隍廟、鄭成功祖廟、台灣首廟天壇、祀典武廟、普濟殿及神農街、消防史料館、隘門等各大廟埕及古蹟的特色燈籠，打造「兌悅之門」、「枋溪合境」、「紅瓦香洋」3條散步路線。

今晚由副市長葉澤山代表市長黃偉哲主持「點亮埕南」啟燈儀式，點亮「流動的埕事」裝置藝術。立委林俊憲，以及市議員蔡筱薇、王家貞、蔡宗豪，沈震東都襄盛舉。

文化局表示，台南歷史的發展與水文環境緊密關聯，在「兌悅之門」路線的3處個古蹟-消防史料館、隘門、兌悅門之中，特別以水為主題，設置了3件裝置藝術，今天啟燈的「流動的埕事」、「SafeZone」與「半月沉江」，除回應台南400的歷史時刻，也引領民眾緩緩漫步台灣重要歷史現場。「流動的埕事」以水象徵守護的意象，以大面積的鮮明色彩搭配夜間燈光效果，吸引民眾觀賞。

埕南燈區3條建議參觀路線，共包含20個節點，文化局特別以復古地方小報的形式，呈現埕南燈區導覽地圖，並製作了Google map QRcode，民眾拿起手機掃描，即可看見各地點的簡短介紹，導航到不同的展區走訪。

兌悅之門路線：消防局中正分隊→鄭成功祖廟→台灣首廟天壇→陳德聚堂→赤嵌朋派商圈→台灣祀典武廟→隘門SAFE ZONE→祀典大天后宮→普濟殿→神農街→西羅殿→兌悅門。

枋溪合境路線：台灣府城隍廟→六合境清水寺→六合境油行尾福德爺廟→六合境馬公廟→全台開基永華宮。

紅瓦香洋路線：歸仁保西代天府 →歸仁仁壽宮 →關廟山西宮。

響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫「埕南燈區」，以廟宇為主軸，結合古蹟，串聯廟宇燈會，打造3條燈區散步路線，今天啟燈。記者鄭惠仁／攝影
響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫「埕南燈區」，以廟宇為主軸，結合古蹟，串聯廟宇燈會，打造3條燈區散步路線，今天啟燈。記者鄭惠仁／攝影
響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫「埕南燈區」，以廟宇為主軸，結合古蹟，串聯廟宇燈會，打造3條燈區散步路線，今天啟燈。記者鄭惠仁／攝影
響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫「埕南燈區」，以廟宇為主軸，結合古蹟，串聯廟宇燈會，打造3條燈區散步路線，今天啟燈。記者鄭惠仁／攝影
響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫「埕南燈區」，以廟宇為主軸，結合古蹟，串聯廟宇燈會，打造3條燈區散步路線，今天啟燈。記者鄭惠仁／攝影
響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫「埕南燈區」，以廟宇為主軸，結合古蹟，串聯廟宇燈會，打造3條燈區散步路線，今天啟燈。記者鄭惠仁／攝影

台南 台灣燈會 文化局

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