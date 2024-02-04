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台灣燈會安平燈區煙火、無人機、雷射燈光秀 每周末晚上演出

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
「2024台灣燈會在台南」安平燈區今晚演出無人機、煙火、雷射及燈光秀，民眾直呼精彩、好看。圖／台南市府提供
「2024台灣燈會在台南」安平燈區今晚演出無人機、煙火、雷射及燈光秀，民眾直呼精彩、好看。圖／台南市府提供

「2024台灣燈會台南」安平燈區昨熱鬧開展，明華園總團《媽祖》開幕劇、兩主題展區及第一場空中展演共吸引超過26萬人次。今晚空中展演秀演出不同曲目，12分鐘的無人機、煙火、雷射及燈光秀，民眾直呼精彩、好看。

安平燈區為運用安平地形水域特色，特別針對燈區規畫結合無人機、煙火、雷射及燈光秀的空中展演，其中因安平漁港屬於漁業署規範第1類漁港，港區範圍內禁止施放信號彈、天燈或爆竹煙火，以維護港區內場域、住戶、店家與船隻安全。

市府為克服港區內施放煙火的安全疑慮，特別爭取以三合一展演的方式，規畫符合規範的中低空煙火，搭配完整安全配套措施，並事前舉辦說明會，專案向漁業署申請核准，全案得以劇場的概念用科技聲光效果，安排500台無人機，並輔以符合港區安全規範的中低空煙火在空中刻劃出屬於台南400的故事。 

市長黃偉哲表示，安平燈區的空中展演看過的都稱讚美不勝收，尤其這次的展演團隊是本土團隊，觀眾都給予展演內容高度的肯定，對於本土專業技術在地傳承有很大的意義與正面助益。

台南市政府指出，接下來從春節農曆初一至初四將連續演出4場，3月10日閉幕前的每周末晚間19時45分也將有演出，總共12場展演，以三部曲目連番演出，邀請全國各地的民眾把握時間來台南走春、賞燈、看空中展演。

 今晚無人機展演聚焦在台南現代的多元面貌，呈現旅遊魅力，包括具台南海洋意象的帆船，展演時水域上也搭配帆船共演；現存最古老的井仔腳瓦盤鹽田呈現豐富的鹽業歷史、去年甫完工的青鯤鯓扇形鹽田生命之樹、擁有全台最美的西洋古典建築外觀的奇美博物館、由普立茲克建築獎得主所規畫以鳳凰花為構想打造五角形外觀的台南市美術館2館，以及不只是圖書館也是劇院及美術館的台南市立圖書館總館等，透過無人機、煙火、雷射及燈光的呈現，如生動的畫作呈現。 

詳情可上「2024台灣燈會在台南」https://2024taiwanlanternfestival.org/、「台南旅遊網」  https://www.twtainan.net/ 查詢。

「2024台灣燈會在台南」安平燈區今晚演出無人機、煙火、雷射及燈光秀，民眾直呼精彩、好看。圖／台南市府提供
「2024台灣燈會在台南」安平燈區今晚演出無人機、煙火、雷射及燈光秀，民眾直呼精彩、好看。圖／台南市府提供

台南 台灣燈會

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