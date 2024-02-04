一片橘黃 台南水博館2公頃花海綻放 民眾驚呼美呆了

農曆過年假期前往欣賞花海，是不少人走春的選擇。台南山上水道花園博物館的花海景觀是熱門踏青景點，今年2公頃的花海，除了傳統波斯菊外，更有油菜花點綴，目前正值盛開期。館方表示今年花季一直到2月28日後，歡迎遊客前往。

水道館花海坐落在C館送出唧筒室旁，占地2公頃左右，橘黃色的波斯菊花海綻放外，今年園方更首度嘗試種植油菜花，在百年紅磚建築點綴下，就像置身在歐洲庭院裡。民眾們走在花海中，忍不住驚呼「美極了！」

館方表示，去年12月中旬館方撒下波斯菊及油菜花種子，不過種植期間因水氣不足，工作人員便不斷澆水，才能有這片壯觀花海。此外，花叢間也特別放上小鹿造型裝置藝術，連日來吸引不少民眾走訪尋找「花間小鹿」，此次花期預計從春節連假到228連假左右，是走春最佳去處。

市府文化局長謝仕淵指出，花海緊鄰園區內的送出唧筒室，是日治時期的建築，已逾百年現為國定古蹟，建築有明顯的洋式風格，搭配盛放的大片花海，是全國古蹟中少見能同時欣賞建築藝術與自然之美的景點。