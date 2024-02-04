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一片橘黃 台南水博館2公頃花海綻放 民眾驚呼美呆了
農曆過年假期前往欣賞花海，是不少人走春的選擇。台南山上水道花園博物館的花海景觀是熱門踏青景點，今年2公頃的花海，除了傳統波斯菊外，更有油菜花點綴，目前正值盛開期。館方表示今年花季一直到2月28日後，歡迎遊客前往。
水道館花海坐落在C館送出唧筒室旁，占地2公頃左右，橘黃色的波斯菊花海綻放外，今年園方更首度嘗試種植油菜花，在百年紅磚建築點綴下，就像置身在歐洲庭院裡。民眾們走在花海中，忍不住驚呼「美極了！」
館方表示，去年12月中旬館方撒下波斯菊及油菜花種子，不過種植期間因水氣不足，工作人員便不斷澆水，才能有這片壯觀花海。此外，花叢間也特別放上小鹿造型裝置藝術，連日來吸引不少民眾走訪尋找「花間小鹿」，此次花期預計從春節連假到228連假左右，是走春最佳去處。
市府文化局長謝仕淵指出，花海緊鄰園區內的送出唧筒室，是日治時期的建築，已逾百年現為國定古蹟，建築有明顯的洋式風格，搭配盛放的大片花海，是全國古蹟中少見能同時欣賞建築藝術與自然之美的景點。
館方表示，每年園區都會有兩大花季，一個是春節的波斯菊花海，另一為夏日百日草，為的就是讓遊客們一起欣賞美麗花景。而大年初一至初三，來水道館購票入園的遊客，將會限量贈送蘭花，送完為止。歡迎民眾們前來走春，不過館方也呼籲，有鑑於前幾年熱情民眾太過「親近」花叢，不少花朵被踩踏，請遊客賞花取景時也能保持距離，減少傷害。
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