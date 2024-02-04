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嘉市府「龍光煥發」春聯可愛又溫馨 開運紅包抽大吉

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府今年設計「龍光煥發」春聯上的龍造型可愛逗趣，為新年更添歡樂溫馨氣氛。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今年設計「龍光煥發」春聯上的龍造型可愛逗趣，為新年更添歡樂溫馨氣氛。圖／嘉義市政府提供

農曆新年將至，嘉義市政府今年邀請知名插畫家SMART莊信棠設計「龍光煥發」春聯分送家戶，不同於傳統印象中的威武霸氣的龍，春聯上的龍造型可愛逗趣，燙金設計大氣精緻，為新年更添歡樂溫馨氣氛。市府今年龍年「福袋小紅包」，將在大年初一由市長黃敏惠分送限量紅包，傳遞新年祝福。

市長黃敏惠表示，今年再度與知名插畫家SMART莊信棠合作，並由書法家、市府前地政處長饒嘉博揮毫題字「龍光煥發」，將新年的祝福以春聯形式送到每一家每一戶。今年推出的限量福袋小紅包，當抽出福袋中的飛龍籤時，就能看到籤上的「大吉」字樣，不僅寓意「龍騰財來」，籤上鑄有的國泰民安的硬幣，更傳達新的一年所有人萬事大吉、國泰民安的祝願。

黃敏惠邀請大家春節期間來嘉義市走春，無論是古蹟變身的市立美術館，或令日本設計界肯定「Good Design」的實驗木場，都是不能錯過的網美打卡熱點，市區有超過6000棟木構老屋，許多已改造成為咖啡、甜點等不同樣貌的空間，每間店都有自己的精彩故事。

市府精選的「100+Select嘉市潮選店」，已成為遊客來嘉「潮」聖觀光新亮點，民眾來嘉感受騎著YouBike穿梭大街小巷尋訪潮選店的美好，或搭乘濃濃英倫風的低底盤電動公車走訪各大景點，體驗嘉義市的百種精采。

市府表示，小的剛剛好的嘉義市最適合租輛YouBike，白天可以到嘉義舊監、檜意森活村、製材所、車庫園區、花磚博物館、森林之歌等熱門景點；晚上還可以來蘭潭欣賞水舞或到美食吃不完的文化路夜市逛逛。下載「愛嘉義」 app，不僅旅遊攻略一把抓，還可以輕鬆掌握公車、YouBike還有停車位的即時動態。

市府表示，2月10日大年初一上午9點起，市長黃敏惠將分別於城隍廟、九華山地藏庵及文化局廣場發送龍年限量開運小紅包，歡迎民眾排隊領取，也邀請大家來嘉市走春，感受熱鬧滾滾的新春氛圍。

嘉義市府今年龍年「福袋小紅包」，將在大年初一由市長黃敏惠分送限量紅包，傳遞新年祝福。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府今年龍年「福袋小紅包」，將在大年初一由市長黃敏惠分送限量紅包，傳遞新年祝福。圖／嘉義市政府提供

嘉義 紅包

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