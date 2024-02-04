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台灣燈會安平燈區首日交通順暢 4日起縮小管制時間與範圍

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣燈會安平燈區昨啟燈，吸引26萬2898觀展人次，南市府採取接駁等措施，首日周邊道路順暢，今起縮減管制時間與路段。圖／南市府提供
台灣燈會安平燈區昨啟燈，吸引26萬2898觀展人次，南市府採取接駁等措施，首日周邊道路順暢，今起縮減管制時間與路段。圖／南市府提供

台灣燈會安平燈區昨啟燈，吸引26萬2898觀展人次，首日周邊道路順暢，台南市交通局為降低周邊交通管制對鄰近住戶的影響，今起將縮減管制時間與路段，包含全區管制時間從下午4點開始，取消平生路的安平路至運河路的行車管制，以及育平路以西慶平路的東向調撥車道，恢復雙向通行等。

市長黃偉哲表示，配合燈區周邊交通管制、區外停車區內接駁、四線接駁到燈區、主要道路加強疏導等措施，安平燈區周邊道路於展燈首日尚稱順暢，接下來安平燈區還有35天展期，仍需要相關執勤同仁堅守崗位，並隨時檢討相關交通疏導措施，以降低對周邊住戶的影響。

交通局長王銘德說，昨日下午已有遊客陸續進入安平，交通局與警察局的疏導人力也從上午9點開始部署。經觀察人潮、車潮尖峰時段約自下午4點持續到晚上10點大戲結束，散場約1小時後疏散人潮、車流，統計4線接駁車共接駁約6180人次，市府增闢的燈會臨時停車場共停放小汽車約1500車次、機車約1萬2000車次。

4日起將縮減管制時間與路段如下：

1、取消安平路南側停車格位管制，恢復停車與收費。

2、取消育平路以西慶平路的東向調撥車道，恢復雙向通行，但育平路以東的慶平路仍維持行人徒步區。

3、取消平生路(安平路至運河路)的行車管制。

4、全區管制時間延後至下午4點開始，如果大量人潮提早到來，也將隨時檢討調整管制時段。

王銘德表示，為提高遊客在人行道上行走的安全與舒適，4日起也將加強周邊人行道禁止停放機車的措施，包含慶平路(安億路至育平路)、安億橋兩側、安億路（慶平路至平豐路）兩側、安億路（平豐路至永華路）北側等路段人行道不能停車，並同步開放機車可由永華路二段經光州路口向西到安億路口，直接左轉進入安億路機車臨時停車場停放，減少機車繞行距離，請民眾依據交通指揮人員疏導方向行駛。

台灣燈會安平燈區昨啟燈，吸引26萬2898觀展人次，南市府採取接駁等措施，首日周邊道路順暢，今起縮減管制時間與路段。記者劉學聖／攝影
台灣燈會安平燈區昨啟燈，吸引26萬2898觀展人次，南市府採取接駁等措施，首日周邊道路順暢，今起縮減管制時間與路段。記者劉學聖／攝影

交通管制 人行道 台灣燈會

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