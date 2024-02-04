台灣燈會安平燈區首日交通順暢 4日起縮小管制時間與範圍

台灣燈會安平燈區昨啟燈，吸引26萬2898觀展人次，首日周邊道路順暢，台南市交通局為降低周邊交通管制對鄰近住戶的影響，今起將縮減管制時間與路段，包含全區管制時間從下午4點開始，取消平生路的安平路至運河路的行車管制，以及育平路以西慶平路的東向調撥車道，恢復雙向通行等。

市長黃偉哲表示，配合燈區周邊交通管制、區外停車區內接駁、四線接駁到燈區、主要道路加強疏導等措施，安平燈區周邊道路於展燈首日尚稱順暢，接下來安平燈區還有35天展期，仍需要相關執勤同仁堅守崗位，並隨時檢討相關交通疏導措施，以降低對周邊住戶的影響。

交通局長王銘德說，昨日下午已有遊客陸續進入安平，交通局與警察局的疏導人力也從上午9點開始部署。經觀察人潮、車潮尖峰時段約自下午4點持續到晚上10點大戲結束，散場約1小時後疏散人潮、車流，統計4線接駁車共接駁約6180人次，市府增闢的燈會臨時停車場共停放小汽車約1500車次、機車約1萬2000車次。

4日起將縮減管制時間與路段如下：

1、取消安平路南側停車格位管制，恢復停車與收費。

2、取消育平路以西慶平路的東向調撥車道，恢復雙向通行，但育平路以東的慶平路仍維持行人徒步區。

3、取消平生路(安平路至運河路)的行車管制。

4、全區管制時間延後至下午4點開始，如果大量人潮提早到來，也將隨時檢討調整管制時段。