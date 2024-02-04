聽新聞
test
0:00 / 0:00

公民參與設計 台南仁德特色遊戲場啟用

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導

開幕活動熱鬧，市府新聞處長蘇恩恩說，台南特色公園目標45座，其中20座興建完成、15座興建中、10座規畫中。仁德運動公園特色遊戲場預算1240萬元，規畫設計採公民審議參與式預算方式，廣納民眾意見納入設計。

仁德區長黃素美表示，區內台南都會公園特色遊戲場先啟用，南北配置增加親子接觸戶外空間機會，提供家長與小孩戶外放電多一個選擇場域。去年2月舉辦2次大小公民工作坊及專家學者會議，公布設計方案在公所網站及社群臉書票選。

她說，參與式預算執行方式獲市民好評，近1年工期，公所在臉書廣邀民眾參加開幕獲800多人按讚、430次轉傳迴響，限百名報名活動更在1分鐘秒殺滿額，網友笑稱「比五月天門票還難搶」，足以感受民眾對特色遊戲場期盼。

黃素美表示，遊戲場設計以在地古蹟及特色為主軸，以仁德保安火車站為主題，串聯仁德、中洲雨個火車站，並以台糖五分埔火車頭及甘蔗為設計意象。透過保安火車站作起點，訴說仁德製糖產業的文化底蘊，加深仁德是交通便捷，工商發達、適合居住的城市印象。

期許公園成為新樂園外兼具教育意義，讓小小公民了解仁德區過往歷史。這是仁德發展里程碑，更是區公所團隊與民眾參與心血結晶，期望遊戲場成為居民歡聚場所，促進社區互動。

古蹟 台南 火車站 社群 黃偉哲

延伸閱讀

台南新化年貨大街連辦7天促銷 男子潑漆店家被送辦

影／仁德特色遊戲場啟用 黃偉哲：一區至少一特色公園

台南今同步擴大臨檢 黃偉哲：不希望影響國家城市形象

張麗善指文化部獨厚「台南400」 黃偉哲回應了

相關新聞

南市大東、大東東夜市合法 明起復業

過年逛夜市囉！台南市大東、大東東夜市因配合取得夜市營業許可停業30天，台南市府市場處昨天核發營業許可，成為合法夜市，業者...

公民參與設計 台南仁德特色遊戲場啟用

台南市仁德運動公園特色遊戲場昨天上午啟用，200多名小朋友率先體驗台糖火車造型的遊戲器材，市長黃偉哲扮成車站站長歡迎。黃...

雲林偏鄉醫療首站 草嶺進駐時段出爐

雲林縣昨天在草嶺旅遊資訊服務中心啟動首站急診醫療站，台大雲林分院等6家急救責任醫院輪流進駐，提供草嶺遊客及當地民眾急診服...

影／台南安平燈會登場 無人機煙火開幕秀吸引萬人欣賞

「2024台灣燈會在台南」睽違16年重新回到台南，安平燈區今晚率先啟燈，開幕活動由無人機、煙火及燈光秀的空中展演揭開序幕...

台南新化年貨大街連辦7天促銷 男子潑漆店家被送辦

台南市經濟發展局主辦的新化年貨大街今天開幕，人潮洶湧。市長黃偉哲、經發局長林榮川與民眾體驗採買年貨樂趣、發送新年紅包。黃...

嘉義市年貨大街開幕人潮強強滾 黃敏惠加碼助攻帶動買氣

迎春節，嘉義市鬧區中央廣場年貨大街上午開賣，吸引滿滿人潮，下午市長黃敏惠到場挺攤商，加碼抽出10名千元折價券早鳥得主，炒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。