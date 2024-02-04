公民參與設計 台南仁德特色遊戲場啟用

開幕活動熱鬧，市府新聞處長蘇恩恩說，台南特色公園目標45座，其中20座興建完成、15座興建中、10座規畫中。仁德運動公園特色遊戲場預算1240萬元，規畫設計採公民審議參與式預算方式，廣納民眾意見納入設計。

仁德區長黃素美表示，區內台南都會公園特色遊戲場先啟用，南北配置增加親子接觸戶外空間機會，提供家長與小孩戶外放電多一個選擇場域。去年2月舉辦2次大小公民工作坊及專家學者會議，公布設計方案在公所網站及社群臉書票選。

她說，參與式預算執行方式獲市民好評，近1年工期，公所在臉書廣邀民眾參加開幕獲800多人按讚、430次轉傳迴響，限百名報名活動更在1分鐘秒殺滿額，網友笑稱「比五月天門票還難搶」，足以感受民眾對特色遊戲場期盼。

黃素美表示，遊戲場設計以在地古蹟及特色為主軸，以仁德保安火車站為主題，串聯仁德、中洲雨個火車站，並以台糖五分埔火車頭及甘蔗為設計意象。透過保安火車站作起點，訴說仁德製糖產業的文化底蘊，加深仁德是交通便捷，工商發達、適合居住的城市印象。

期許公園成為新樂園外兼具教育意義，讓小小公民了解仁德區過往歷史。這是仁德發展里程碑，更是區公所團隊與民眾參與心血結晶，期望遊戲場成為居民歡聚場所，促進社區互動。