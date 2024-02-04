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南市大東、大東東夜市合法 明起復業

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
大東東夜市公告2月5日恢復營業。圖／讀者提供
大東東夜市公告2月5日恢復營業。圖／讀者提供

過年逛夜市囉！台南市大東、大東東夜市因配合取得夜市營業許可停業30天，台南市府市場處昨天核發營業許可，成為合法夜市，業者公告明天起恢復營業。市場管理處長王俊博說，台南現有46處夜市，輔導合法27處，今年目標再輔導6處既成夜市合法，納入管理後，交通、衛生及環境都可提升，帶給台南觀光正面形象。

東區大東夜市分裂出大東東夜市，台南市場處以兩處業者未取得夜市設置許可，陸續開業，因範圍、攤商位置、租金變動，法理上視為新事件，依台南市攤販管理自治條例，屬未取得設置許可新夜市，不得營業。市場處除稽查罰款也輔導業者合法，

市場處說，大東、大東東夜市去年9月提出夜市設置許可申請書，市場處11月召開聯合審查會，經3個月輔導期，委員提出停車位不足等缺失，兩夜市以承租民間停車場等改善，1月2日公告30日廣納民意，在外界無異議下，市場處准予兩夜市申請設置許可。

台南知名夜市口訣「大大武花大武花」，大東夜市周一、二及五營業，不只是市民也是遊客必逛景點，大東夜市再分出大東東夜市，口訣之亂曾引起討論，雖鬧分家仍是在地人和觀光客愛逛夜市；業者配合市場處審核夜市取得攤販集中場許可，1月3日至2月1日暫停營業，眼看農曆春節將屆，攤商心急。

市場處公告期滿無人異議後，立即發給准予營業許可公文，讓夜市攤商農曆春節前營業，觀光客到台南有夜市可逛；市場處說，復業後業者仍要遵守審核通過營業申請計畫，將不定期稽查，違反情節重大將勒令停業。

據指出，大東夜市約40攤，以美食攤為主；大東東夜市綜合攤，約400攤，復業後將依原訂周一、二、五營業，過年不會加開營業日；另花園夜市過年連開8天不打烊。

市場處長王俊博表示，全市46處夜市輔導27處取得許置許可，今年目標輔導6處夜市合法化，多是既存夜市，不少在道路用地，輔導成立管委會納管，保障消費者權益。市議員李宗霖表示，樂見夜市合法化，但是市府未來還是要持續做好髒亂及噪音監控，因周圍住宅區，不只滿足觀光客，也要顧好居民生活品質。

台南 夜市 大東東夜市 春節

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