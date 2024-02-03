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影／台南安平燈會登場 無人機煙火開幕秀吸引萬人欣賞
「2024台灣燈會在台南」睽違16年重新回到台南，安平燈區今晚率先啟燈，開幕活動由無人機、煙火及燈光秀的空中展演揭開序幕，緊接著晚上6點45分起於安億停車場進行啟燈儀式，並邀請明華園總團演出開幕大戲《媽祖》。現場吸引數萬人前來欣賞，場面十分壯觀，台南市府表示活動舉辦首重安全，尤其安平燈區展期長達36天，橫跨農曆春節假期，會要求相關局處務必多宣導交通疏運，加強場地環境清潔整理、燈飾安全維護、遊客服務設施等遊客參觀最關心的議題，致力提供遊客良好的觀賞品質，讓燈會活動順利圓滿。
台南市府表示，安平燈區在林默娘公園、安平遊憩碼頭及安平運河沿岸，共有30件以上作品，「台南400」展區特邀請了原住民、客家、漢族、新住民、日本、荷蘭、印尼以及台灣本土在國際享有聲譽的藝術家，於林默娘公園創作族群共融與文化永續的歷史想像；「河光往事」燈區，由新世代科技藝術家帶來嶄新的面貌，再創台南運河嶄新的風情與當年繁華的風貌。
安平燈區展期間有12處街頭藝人展演區，將帶來500場以上精彩表演，此外，整個展期共安排有14場結合無人機、煙火及燈光秀，點亮安平夜空的空中展演，更多訊息請上「2024台灣燈會在台南」官網及台南旅遊網查詢。
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