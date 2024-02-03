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雲林年貨大街開張限時2天 土番全鴨特賣百元眾人搶

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣年貨大街今、明2天在斗南田徑場廣場舉行，連年祭出超低優惠的土番鴨3斤半只賣129元，限量129隻，明天還有一波。記者陳苡葳／攝影
雲林縣年貨大街今、明2天在斗南田徑場廣場舉行，連年祭出超低優惠的土番鴨3斤半只賣129元，限量129隻，明天還有一波。記者陳苡葳／攝影

雲林年貨大街今、明2天在斗南田徑場廣場舉行，囊括各地農特產品及美食小吃共92攤提供消費者辦年貨；其中連年祭出超低優惠的土番鴨3斤半只賣129元，限量129隻秒殺，明天還有一波。

縣府與斗南鎮公所合作舉辦年貨大街，今、明兩天在斗南田徑場廣場登場，縣政總顧問張清良、立委張嘉郡、計畫處長李明岳、斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富及多位民意代表出席開幕式。

蔡東富說，年貨大街起初僅有春聯、小型商品攤位，經縣府支持經費擴大辦理，已是雲林縣行銷在地農產品盛典平台，另集結社福團體設置愛心攤區。

計畫處長李明岳說，年貨大街明天還有1天，現場有集章愛心抽抽樂、大師揮毫春聯免費索取等活動，在拍照區打卡可獲限量好禮購物袋，今年還推出超級生鮮限時限量搶購、超值福氣滿滿年菜組優惠；市價每隻350元的全鴨特惠129元，明天還有一波。

李明岳說，這次活動還有發送雲林幣500枚，下載「雲林幣扭一下」App，開啟雲林樂齡數位學習平台並加入手機主畫面，註冊登入於個人頻道輸入手機、綁定雲林幣帳號，完成即可領取，每支手機限領取1次。

雲林縣年貨大街場地圖。圖／雲林縣政府提供
雲林縣年貨大街場地圖。圖／雲林縣政府提供
雲林縣年貨大街今、明2天在斗南田徑場廣場舉行，買氣旺盛。記者陳苡葳／攝影
雲林縣年貨大街今、明2天在斗南田徑場廣場舉行，買氣旺盛。記者陳苡葳／攝影
雲林縣年貨大街今、明兩天在斗南田徑場廣場登場，立委張嘉郡（前中）、斗南鎮長沈暉勛（左一）、縣議員蔡東富（前右二）及多位民意代表出席開幕式。記者陳苡葳／攝影
雲林縣年貨大街今、明兩天在斗南田徑場廣場登場，立委張嘉郡（前中）、斗南鎮長沈暉勛（左一）、縣議員蔡東富（前右二）及多位民意代表出席開幕式。記者陳苡葳／攝影

年貨大街 愛心 雲林

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