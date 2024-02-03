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影／台南左鎮噶瑪噶居寺辦「佛祖請吃飯」千名弱勢共聚

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南左鎮噶瑪噶居寺辦「佛祖請吃飯」活動，邀請千名弱勢共餐。記者周宗禎／攝影
台南左鎮噶瑪噶居寺辦「佛祖請吃飯」活動，邀請千名弱勢共餐。記者周宗禎／攝影

台南左鎮噶瑪噶居寺「佛祖請吃飯、扶弱濟貧」關懷弱勢寒冬送暖圍爐活動因新冠疫情停辦，今年恢復舉辦，中午在寺外席開百桌，邀請街友與左鎮、玉井、楠西、南化等偏遠山區低收入家庭與弱勢邊緣戶、腦性麻痺、脊髓損傷、聽語障等弱勢者及陪同照顧者1000人參與，為弱勢族群帶來溫暖。

寺方辦關懷街友與「佛祖請吃飯」活動已20多年，今年邀請街頭藝人、藝文團體演出，參與的弱勢每人發送1千元福田關懷金及無患子產品結緣伴手禮，展現溫暖關懷。活動市府社會局及左鎮、玉井、楠西、南化區公所、噶瑪寺戒癮協進會、台灣噶瑪噶居協進會、噶瑪寺台南瑪爾巴、台北祖菩、高雄那洛巴道場等單位協辦，「要讓弱勢朋友能與佛陀更親近、與佛法結緣更深」。

噶居寺創辦人洛本天津仁波切表示，近年各地地震、海嘯、水患等災難頻傳，引發社會動盪，人心不安，加上連年新冠疫情衝擊各產業，嚴重影響民生與經濟，弱勢朋友生活更辛苦，慈善與社福單位募款難度也增加，但越是艱困環境，就越要堅持行菩薩道。

洛本天津仁波切說，佛祖請吃飯活動多年舉辦，疫情停辦期間常有街友反映希望恢復，因每年的佛祖請吃飯活動不僅只是一頓飯，而是給他們期待與希望，象徵每位受邀者都受佛祖庇佑，不受飢寒之苦，種下解脫得度的因緣，也透過圍爐傳達知足、惜福與知恩觀念，一餐甘露飯猶如一粒希望種籽，讓弱勢族群感受到社會溫暖，有時就能改變一個人的人生，也希望一燈傳百千燈，照亮一切生命。

噶居寺年節交替舉辦「護國息災瑪哈噶拉祈福大法會」已成傳統，今年法會舉行九天，祈求國泰民安及兩岸和平、台灣長治久安、新冠疫情早日平息。除夕舉行「除障多瑪大火供，清淨過去一年與來年的厄運及障礙」，儀杖隊伍旂旛飄揚台灣罕見。

台南左鎮噶瑪噶居寺辦「佛祖請吃飯」活動，邀請千名弱勢共餐。記者周宗禎／攝影
台南左鎮噶瑪噶居寺辦「佛祖請吃飯」活動，邀請千名弱勢共餐。記者周宗禎／攝影
台南左鎮噶瑪噶居寺辦「佛祖請吃飯」活動，邀請千名弱勢共餐。記者周宗禎／攝影
台南左鎮噶瑪噶居寺辦「佛祖請吃飯」活動，邀請千名弱勢共餐。記者周宗禎／攝影
台南左鎮噶瑪噶居寺辦「佛祖請吃飯」活動，邀請千名弱勢共餐。記者周宗禎／攝影
台南左鎮噶瑪噶居寺辦「佛祖請吃飯」活動，邀請千名弱勢共餐。記者周宗禎／攝影
台南左鎮噶瑪噶居寺辦「佛祖請吃飯」活動，邀請千名弱勢共餐。記者周宗禎／攝影
台南左鎮噶瑪噶居寺辦「佛祖請吃飯」活動，邀請千名弱勢共餐。記者周宗禎／攝影

台南 法會 街友

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