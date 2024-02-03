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雲林首站偏鄉醫療站登上草嶺地區 服務時間出爐

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣草嶺地區急診醫療站由1名醫師、2名護理人員於每周六、日提供全日急診服務。記者陳雅玲／攝影
雲林縣草嶺地區急診醫療站由1名醫師、2名護理人員於每周六、日提供全日急診服務。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今天在草嶺旅遊資訊服務中心啟動首站急診醫療站，由台大雲林分院等6家急救責任醫院輪流進駐，提供草嶺地區遊客及當地民眾急診服務，因應本月10日開跑的櫻花季，除能提供旅客即時醫療協助，也能強化在地居民下山就醫的不便性，醫護人員進駐時段為每周五下午5點至周日下午5點。

縣長張麗善、衛生福利部簡任技正李中月、衛生局長曾春美、消防局長林文山及台大雲林分院院長馬惠明、古坑鄉長林慧如、草嶺村長陳兵通等人，今天在草嶺旅遊資訊服務中心為急診醫療服務站揭牌。

陳兵通說，草嶺地區目前沒有任何醫療院所或藥局，年長者往往是有就醫需求，得與孩子協調時間接送至斗六市的醫院看診，單趟所需時間約60分鐘，若獨自搭車又面臨班次少等問題，種種因素都使就醫的路相當不便。

張麗善說，繼前2年布建草嶺消防小隊，今再結合台大雲林分院等6家醫院，調派醫護人員輪班支援草嶺假日急診醫療站，該計畫為期1年，未來爭取續辦，並擬結合其他科別醫療，及針對個案需求結合基層院所擴大服務。

曾春美指出，每周五下午5點至周日下午5點，醫護團隊進駐草嶺旅遊資訊服務中心，急診醫療站由1名醫師、2名護理人員於每周六、日提供全日急診服務，近期也規畫引進1輛醫療車，打造草嶺行動急診醫療站。李中月也說，中央已規畫投入481個診次、預計匡列1000多萬元支持。

馬惠明表示，後續會再藉智慧科技提供遠距專科會診、建立安全轉診及綠色通道，強化緊急醫療照護品質。

林慧如說，雲林縣的醫療平權在草嶺做了實踐，盼未來若有機會，能提供醫護人員更好的診間，擁有優質的看診場域；她說，從草嶺的制高點俯瞰，可以飽覽鄰近縣市的山林美景，「若把這些放在心裡，心有多寬、健康就有多強」。

雲林縣草嶺地區急診醫療站設置在草嶺旅遊資訊服務中心。記者陳雅玲／攝影
雲林縣草嶺地區急診醫療站設置在草嶺旅遊資訊服務中心。記者陳雅玲／攝影
雲林縣今天在草嶺旅遊資訊服務中心啟動急診醫療站，由台大雲林分院等6家急救責任醫院醫護人員輪流進駐，提供草嶺地區遊客及當地民眾急診服務。記者陳雅玲／攝影
雲林縣今天在草嶺旅遊資訊服務中心啟動急診醫療站，由台大雲林分院等6家急救責任醫院醫護人員輪流進駐，提供草嶺地區遊客及當地民眾急診服務。記者陳雅玲／攝影
雲林縣草嶺地區急診醫療站今天在縣長張麗善（前右六）、台大雲林分院院長馬惠明（前右五）等人揭牌下啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣草嶺地區急診醫療站今天在縣長張麗善（前右六）、台大雲林分院院長馬惠明（前右五）等人揭牌下啟用。記者陳雅玲／攝影

台大 草嶺 雲林

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