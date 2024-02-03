蔡其昌龍年幸福小紅包 有棒球元素祝福「得分再出發」
立法委員蔡其昌每年春節會製作春聯及新春幸福小紅包，今年邀請前立委黃國書及國內名書法家王振邦題字揮毫，印製兩款「龍光煥發」及「龍舞富貴」春聯，祝福鄉親龍年吉祥，也印製10萬個主題為「財運LONGLONG」的新台幣1元新春幸福小紅包。
小紅包至今已連續推出第12年，剛好完成12生肖全系列，預計過年期間至各大宮廟發送給民眾，時間與地點會在蔡其昌FB、IG及LINE@上公布，民眾也到蔡其昌各服務處索取。
蔡其昌的新春幸福小紅包，自2013年「幸福壹整年」、2014年「壹定會幸福」、2015年「幸福壹直來」、2016年「猴壹幸福」、2017年「一家幸福」、2018年「幸福一路旺」、2019年「壹豬幸福」、2020年「幸福鼠壹您」、2021年的「鴻福犇來」改版由平面變立體、2022年融入台灣棒球的元素「虎運一級棒」，2023年為象徵歡樂景象的兔子遊樂園「玉兔迎春」。
蔡其昌表示，每年農曆新年時，他會準備幸福小紅包發放給各位好朋友們，至今已經連續準備12年，今年幸福小紅包融入棒球元素，設計出發點是以「本壘板」作為意象，象徵回到本壘板「得分」，同樣也代表從本壘板展開「新的開始」，往得分路上邁進。
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