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淨零永續嘉市5處太陽能示範站 這3處可供電動機車、手機免費充

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鬧區中央廣場涼亭太陽能示範站，可供電動機車、手機充電，每天人來人往，使用率最高。 記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區中央廣場涼亭太陽能示範站，可供電動機車、手機充電，每天人來人往，使用率最高。 記者魯永明／攝影

嘉義市長黃敏惠去年底就職5周年，呼應聯合國及台灣淨零永續目標，宣示「新永續、出發」，為達成2050淨零排放目標，市府擬定「嘉市淨零排放永續管理自治條例草案」；環保局推廣太陽能光電系統，陸續設置5處太陽能示範站，其中有3處可供電動機車、手機充電，成為熱門去處。

環保局說，為推廣太陽能光電系統，2017年起陸續設置5處太陽能示範站，作為綠能儲電示範場所。其中3處：中央廣場涼亭、中央廣場管理中心、劉厝社區活動中心，將太陽能光電產生的電力，提供電動二輪車充電使用；文創園區太陽能示範站設有USB接口，可供民眾手機充電使用；文化公園部太陽能示範站產生的電力，只供公廁照明使用。

文創園區生產生的太陽能電力共1171度、USB接口2處；中央廣場涼亭4060度、3座雙孔電動機車充電柱；中央廣場管理中心2763度、3座雙孔充電柱；文化公園太陽能發電僅供公廁照明使用，無充電柱；劉厝社區活動中心有2座雙孔充電柱、產電7994度。

為維護太陽能示範站，環保局每月派員不定期巡查維護。依照中央廣場涼亭及中央廣場管理中心累積用電量6823度，並以機車每次充電約0.5度計算，約可提供1萬3646輛電動二輪車充電使用。

鬧區中央廣場涼亭太陽能示範站，可供電動機車、手機充電，每天人來人往，使用率最高，陳姓市民說，騎電動機車拿電腦、手機，坐涼亭，不必擔心沒電，還可省電費。環保局說，為達成2050淨零排放目標，擬定「嘉市淨零排放永續管理自治條例草案」共35條，5月提報議會定期會審議。

嘉義市鬧區中央廣場涼亭太陽能示範站，可供電動機車、手機充電，每天人來人往，使用率最高。 記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區中央廣場涼亭太陽能示範站，可供電動機車、手機充電，每天人來人往，使用率最高。 記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區中央廣場涼亭太陽能示範站，可供電動機車、手機充電，每天人來人往，使用率最高。 記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區中央廣場涼亭太陽能示範站，可供電動機車、手機充電，每天人來人往，使用率最高。 記者魯永明／攝影

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