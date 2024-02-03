影／仁德特色遊戲場啟用 黃偉哲：一區至少一特色公園
台南「仁德運動公園特色遊戲場」上午啟用，200多名小朋友率先體驗台糖火車造型的遊戲器材，市長黃偉哲與立委王定宇、陳亭妃扮成車站站長歡迎。現場還有微型市集攤位供家長買買逛逛，吸引數百親子里民參與。市長黃偉哲表示，「一區一特色公園、一里活動中心」，是他基層基礎建設的目標，
上午的開幕活動非常熱鬧，王定宇帶一名孩童上台致詞，開玩笑說，「我帶這個上來不代表這個是我的小朋友」。市府新聞處長蘇恩恩表示，台南本特色公園目前目標45座，其中20座已興建完成、1 5座興建中、10座規畫中。仁德運動公園特色遊戲場總預算達1240 萬元，從開始規畫設計即採公民審議參與式預算方式，廣納民眾意見納入設計。
仁德區長黃素美表示，區內台南都會公園特色遊戲場先啟用，南北配置不僅增加親子接觸戶外空間機會，也提供家長與小孩戶外放電多一個選擇場域。
去年2月舉辦2次大小公民工作坊及專家學者會議，並公布設計方案於公所網站及社群臉書進行票選。
她說，這項參與式預算執行方式廣泛獲市民好評。將近1年工期，公所在臉書廣邀民眾參加開幕式獲得800多人按讚、430次轉傳迴響，限100名報名活動更在1分鐘內即秒殺滿額，網友笑稱「比五月天的門票還難搶」，足以感受到民眾對於特色遊戲場的殷切期盼。
黃素美表示，遊戲場設計以在地古蹟及特色為主軸，以仁德保安火車站為主題，串聯仁德、中洲雨個火車站，並以台糖五分埔火車頭及甘蔗為設計意象。透過保安火車站作為起點，訴說仁德製糖產業中的文化底蘊，加深仁德是交通便捷，工商發達、適合居住的城市印象。感謝大家支持與參與，期許這座公園除成為新樂國外更兼具教育意義，讓小小公民了解仁德區過往的歷史。這是仁德發展的里程碑，更是區公所團隊與民眾參與的心血結晶。也對市府的大力支持深表謝意，並期望遊戲場能成為居民歡聚的場所，促進社區互動。
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