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過年逛夜市囉！台南大東和大東東夜市復活 5日恢復營業

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
大東東夜市公告2月5日恢復營業。圖／讀者提供
大東東夜市公告2月5日恢復營業。圖／讀者提供

過年逛夜市囉！台南大東、大東東夜市因配合取得夜市營業許可停業30天，台南市府市場處昨天核發營業許可，成為合法夜市，業者公告在2月5日起恢復營業。台南市場管理處長王俊博表示，台南市現有46處夜市輔導合法已達到27處，今年目標是再輔導6處既成夜市合法，納入管理後，在交通、衛生及環境都可以提昇，可帶給台南觀光的正面形象。

位在東區的大東夜市分裂出大東東夜市，台南市場處以兩處業者尚未取得夜市設置許可，卻陸續開業，因範圍、攤商位置、租金均有變動，法理上得視為新事件，依「台南市攤販管理自治條例」規定，屬於未取得設置許可的新夜市，不得營業。台南市政府市場處除稽查罰款外，也輔導業者合法化，

市場處說，大東、大東東夜市去年9月提出夜市設置許可申請書，市場處11月召開聯合審查會議，經過3個月的輔導期，委員主要提出停車位不足等缺失，兩夜市以承租民間停車場等改善，各審查委員均表示無修正意見，於今年1月2日公告30日廣納民意(公告日自1月3日至2月1日止)，在外界沒有異議的情況下，市場處昨天准予兩夜市的申請設置許可。

台南市知名夜市口訣「大大武花大武花」，大東夜市是周一、二及五營業，不只是台南市民也是外地遊客必逛景點，大東夜市再分出大東東夜市，口訣之亂曾引起一陣討論，雖鬧分家仍是不少在地人和觀光客愛逛的夜市；業者為配合台南市場處審核夜市取得攤販集中場許可，在今年1月3日至2月1日暫停營業，眼看農曆春節將屆，攤商都十分心急。

台南市場處在公告期滿無人異議後，也立即發給准予營業許可公文，讓夜市攤商可以趕在農曆春節前營業，觀光客到台南走春，也有夜市可逛，不至於撲空；市場處強調，復業後業者們仍要遵守審核通過的營業申請計畫，將會不定期稽查，如違反情節重大將會停業。

據指出，大東夜市約有40攤，以美食攤為主；大東東夜市是綜合攤，約有400攤，復業後將會依照原訂周一、二、五營業，過年期間不會加開營業日；另花園夜市過年連開8天不打烊。

市場處長王俊博表示，目前全市46處夜市已輔導27處取得許置許可，今年目標是輔導6處夜市合法化，如關廟、漚汪、土城聖母廟、安南區十二佃夜市等，多是存在多年的既存夜市，不少是在道路用地上，輔導成立管委會納入管理，也能保障消費者權益。

台南 夜市 春節

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