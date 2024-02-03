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鴨鴨療癒布袋濕地來了10對羅紋鴨 鳥友：比裝置藝術黃色小鴨好看

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋濕地羅紋鴨今年10對來過冬，數量多，吸引鳥友拍照。圖／蘇家弘提供
嘉義縣布袋濕地羅紋鴨今年10對來過冬，數量多，吸引鳥友拍照。圖／蘇家弘提供

療癒的黃色小鴨暌違10年重返高雄，帶來人潮，此時冬候鳥抵達嘉義縣沿海布袋鎮濕地樓息覓食，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘在布袋濕地觀賞羅紋鴨，今年有10對來嘉過冬，數量多，吸引鳥友拍照，鳥友說，「觀賞羅紋鴨療癒，比裝置藝術黃色小鴨好看！」

布袋濕地冬天因北方鴨科陸續抵達，顯得繽紛熱鬧，除稀有冬候鳥花鳧（讀音同福）樓息覓食，吸引鳥友觀賞，又有羅紋鴨，花鳧與羅紋鴨不同特色風情，蘇家弘說，花鳧又稱翹鼻麻鴨，有紅色翹嘴，外型酷似迪士尼動畫的唐老鴨，羽翼色澤鮮豔，模樣可愛，有「最美鴨子」之稱。

羅文鴨雄雌異形異色，雄鳥頭部帶金屬光澤紫紅色，額部近嘴基處有很小白色色塊；後頸及頸側羽毛略長，垂於腦後，為帶金屬光澤綠色，自頭頂紫紅色到頸部綠色過渡平緩，沒有突兀顏色變化，遠看呈灰色。

雄鳥最顯著特徵是牠伸長並向下彎曲呈鐮刀狀三級飛羽，長長地拖在水中，是其他鳥類不具有的。雌性以深棕色和黑色為基色，不具雄性特有鐮刀狀三級飛羽，造成辨識上困難，尾羽略長而尖，但不似針尾鴨雌鳥那般體形修長，頭形和軀體體形隱約可見雄性影子可以作為辨識的依據。羅文鴨成隊棲息內陸湖泊、沼澤、河流等平靜水面，白天在近水灌叢休息，晨昏飛向農田湖泊淺水處覓食水藻、植物種子等。

嘉義縣布袋濕地羅紋鴨今年10對來過冬，數量多，吸引鳥友拍照。圖／蘇家弘提供
嘉義縣布袋濕地羅紋鴨今年10對來過冬，數量多，吸引鳥友拍照。圖／蘇家弘提供
嘉義縣布袋濕地羅紋鴨今年10對來過冬，數量多，吸引鳥友拍照。圖／蘇家弘提供
嘉義縣布袋濕地羅紋鴨今年10對來過冬，數量多，吸引鳥友拍照。圖／蘇家弘提供
嘉義縣布袋濕地羅紋鴨今年10對來過冬，數量多，吸引鳥友拍照。圖／蘇家弘提供
嘉義縣布袋濕地羅紋鴨今年10對來過冬，數量多，吸引鳥友拍照。圖／蘇家弘提供

嘉義 濕地

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