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8500席自由席！台灣燈會開幕大戲 《媽祖》看戲指南開箱

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2024台灣燈會在台南，安平燈區明起搶先盛大開展，開幕大戲明華園總團壓箱經典力作《媽祖》，讓不少民眾相當期待，現場除貴賓席、售票席之外，更備有8500席自由席與敬老愛心席200席，南市文化局也開箱看戲指南，歡迎民眾前往觀戲。圖／南市文化局提供
2024台灣燈會在台南，安平燈區明起搶先盛大開展，開幕大戲明華園總團壓箱經典力作《媽祖》，讓不少民眾相當期待，現場除貴賓席、售票席之外，更備有8500席自由席與敬老愛心席200席，南市文化局也開箱看戲指南，歡迎民眾前往觀戲。圖／南市文化局提供

2024台灣燈會台南，安平燈區明起搶先盛大開展，開幕大戲明華園總團壓箱經典力作《媽祖》預計明天晚上七7點10分、起燈儀式後登場，讓不少民眾相當期待，現場除貴賓席、售票席之外，更有8500席自由席與敬老愛心席200席，南市文化局也開箱看戲指南，歡迎民眾前來觀戲。

文化局指出，本次開幕大戲備有自由席共8,500席，並分為管制區及非管制區，其中管制區預計下午2點30分開放排隊、3點開放入場，民眾進出不論次數，皆須配合安檢；非管制區預計明天中午座位排完後，民眾即可入座無需安檢。

文化局提醒，自由席全數以「先到先坐」的方式入座，每人僅有1座，請勿多占或以拉繩等其他物品占位，主辦單位預計下午5點會清查座位區，並清除占位物品，供現場沒有座位的觀眾入座。

此外，敬老愛心席則備有200席，提供70歲以上的長者憑身分證及行動不便的朋友憑身障手冊進場入座觀戲，屆時預計下午4點在服務台發放號碼牌，發完為止，下午5點開放進場，每人可由1名陪同者入場，號碼牌亦可由陪同者代領，有陪同者的民眾需領2張號碼牌，晚間6點未入場即視同放棄，空位將開放給現場觀眾補位入座。

台南 台灣燈會 文化局

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