黃明志《龍的傳人》MV爆紅 萬里長城場景在這裡拍的

馬來西亞知名創作歌手黃明志新歌「龍的傳人」發表僅6天，點閱率就即將衝破500萬，內容從中國時事找到靈感，找歌手「小熊為你」對唱，歌聲超像中國國家主席習近平，還有許多橋段極盡嘲諷能事，讓小粉紅大為不滿，場景中雖出現萬里長城，但其實都是在台南一處景點拍攝，也讓粉絲想到訪朝聖。

MV中情節，有黃明志牽著馬兒漫步在萬里長城上，在客棧裡刺客被刺客包圍，在紅色布幔前大唱「龍的傳人」，最後片尾在古鎮上大跳賀歲舞，加上趣味歌詞，整首歌戲劇張力十足，還把「假唱」、「娘泡」、「洞態清零」等融入歌詞，製作「華偽寶劍」、「抖音真莖」等道具讓人噴飯，當然少不了正熱門的「科目三」。

雖然歌曲內容看似喜慶賀歲，其實跟之前的創作「玻璃心」一樣，嘲諷中國意味濃厚，雖然正中紅心，但仍引來小粉紅不滿，尤其找來帶著維尼熊面具的歌手穿著龍袍對唱，聲音又神似習近平，更是挑動敏感神經，歌曲不知什麼時候會被檢舉下架，點閱率也爆表。

MV中的萬里長城，其實是位於台南的「白河萬里長城」，負責人林務局長說，除了萬里長城風光，還有台灣古鎮、龍門客棧、開封府，連馬兒都是園方協助租借，黃明志與團隊、臨時演員一行50多人在1月2日當天拍攝，沒想到這麼快就完成作品上架，令人佩服。

林務局長表示，現在園區還保留MV中龍門客棧2樓垂掛的紅布幔和擺設場景，遊客來還可拍照留念，其他片段就有待遊客探索，其實包括《牛車來去》、《戲說台灣》等戲劇都曾來此取景，園方又新增3D地面彩繪及主題牆面，農曆春節值得到此一遊，園區全年無休，可上網或來電洽詢。