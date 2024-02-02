台南稽查春節年貨及小吃！肉品、水果價揚 鳳梨酥漲5％

今年「台南400」盛大登場，緊隨著春節採購與台灣燈會、月津港燈節陸續展開，為維護南市美食、觀光形象，市府啟動春節聯合稽查專案，嚴防商家趁年節不當哄抬物價、偷斤減兩或囤貨居奇，並提醒民眾採買年貨「不鮮艷、不過白」為主。

聯合稽查專案自1月11日起即展開行動，將持續至3月10日台灣燈會結束，包括至排隊人氣小吃店、必比登名店、大賣場、傳統市場、年貨大街及安平與高鐵燈區美食市集加強查核。

目前查核結果，生鮮食品部分，蔬菜及花卉供應無虞，價格穩定，水果類因去年颱風多次來襲及氣候異常產量大減，價格上揚，進口水果如蘋果、梨子受運費及國際匯率影響，價格也較往年略高。豬肉及雞肉因飼養成本增加，價格自去年中秋節後未見明顯下跌。

海鮮類白鯧魚因年節及量少而價昂，養殖的黃金鯧較為平價。雞蛋供貨量充裕，散裝白蛋1台斤介於50至58元間。大賣場部分年節禮盒如泡芙及鳳梨酥等較去年約漲百分之5。整體觀察，各類年節應景食（商）品供貨充裕，價格受市場供需影響或有微幅上揚，但尚稱平穩，也未發現有惡意哄抬物價的情形。

在食品安全與環境衛生部分，少部分如食材、容器直接放置地面等缺失，經衛生局現場輔導業者改善；抽樣檢測業者電子式及機械式磅秤共1039台，均在法定公差範圍全數合格。

法制處提醒消費者購買年貨前應注意包裝是否完整無破損，有效日期、產地、成份等有無標示完全，購買時應先看後聞，看顏色是否接近自然原色、不鮮艷、不過白為主，聞產品有無異味、避免有霉味、酸臭、刺鼻、或香氣濃烈的產品，如發現攤商未標示價格及不當行銷，或有疑似囤貨居奇、哄抬物價情事，可撥打1999市民服務專線檢舉。

若遇消費爭議，可先行以拍照等方式保全證據，及至行政院消費者保護會網站使用24小時「線上申請」功能提出申訴，或於上班時間撥打「1950」消費者服務專線向市府反映。