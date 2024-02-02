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全台最迷你嘉縣新港培桂堂誠品限定店開幕 串連嘉市美術館誠品店

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

全台最迷你的誠品書店—嘉義縣新港鄉培桂堂限定店，上午開幕；誠品3年前進駐嘉義市古蹟美術館開店，如今嘉義縣市各有1間特色誠品書店，提升在地文化氣息，嘉市文化局長盧怡君日前參訪新港限定店，未來將透過主題性藝文活動，串連兩間誠品店。

誠品書店2021年1月進駐日治時期菸酒公賣局嘉義分局舊址美術館A棟一樓，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，邀請嘉義藝術家梁紹偉創作嘉義意象壁畫、職人精選藝術及生活風格選書，提供逾千款特色繪畫書寫文具，精選德國、義大利、瑞士、日本等多國精美設計，將陸續隨美術館展覽主題規劃相應活動與選書推薦，呈現嘉美館獨有的閱讀風景。

此次誠品應新港文教基金會邀請進駐培桂堂展店，1997年林懷民家族曾以林懷民曾祖父林維朝、祖父林開泰之名打造「維泰號」行動書車，巡迴新港偏遠村落與學校。此次誠品透過林懷民牽線來新港展店，為在地添上濃濃書香，「打開通往世界的窗口」。

培桂堂誠品面積10坪，是誠品面積最小店面，麻雀雖小，五臟俱全，店內商品品項達3千種，匯聚文學、藝術人文、地方創生、歷史與風俗信仰、飲食生活、自然、行旅等主題選書，以及培桂堂文創設計、新港在地特產等。

嘉市文化局長盧怡君日前參訪誠品書店新港培桂堂限定店，大採購，遇到新港文教基金會創辦人陳錦煌醫師、董事長陳政鴻董事長及幾位朋友，感謝新港文教基金會及培桂堂，讓她有小時候回外婆家的溫馨回憶，她說，嘉美館誠品與培桂堂誠品限定店共同經營團隊，未來將透過主題性藝文活動，串連兩間誠品店，提升大嘉義在地文化氣息。

全台最迷你的誠品書店—嘉義縣新港鄉培桂堂限定店，上午開幕；嘉市文化局長盧怡君日前參訪新港限定店。圖／取自盧怡君臉書
全台最迷你的誠品書店—嘉義縣新港鄉培桂堂限定店，上午開幕；嘉市文化局長盧怡君日前參訪新港限定店。圖／取自盧怡君臉書
全台最迷你的誠品書店—嘉義縣新港鄉培桂堂限定店，上午開幕；誠品3年前進駐嘉義市古蹟美術館開店，嘉市文化局長盧怡君日前參訪新港限定店，未來將透過主題性藝文活動，串連兩間誠品店。圖／取自盧怡君臉書
全台最迷你的誠品書店—嘉義縣新港鄉培桂堂限定店，上午開幕；誠品3年前進駐嘉義市古蹟美術館開店，嘉市文化局長盧怡君日前參訪新港限定店，未來將透過主題性藝文活動，串連兩間誠品店。圖／取自盧怡君臉書

嘉義 美術館 誠品

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